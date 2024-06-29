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Formula 1 Avusturya GP

Piastri: "Lando ve Max'i aynı anda geçmek istedim!"

Avusturya GP Sprint Yarışına üçüncü başlayıp yarışı ikinci sırada tamamlayan Oscar Piastri 23 turluk sprint yarışının ardından açıklamalarda bulundu.

Neva Ünsaldı
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, arrives in Parc Ferme after Sprint Qualifying

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Avusturya GP Sprint'te önündeki Lando Norris ve Max Verstappen'in çekişmesinden yararlanarak ikinci sırayı alan ve bu sırada yarışı tamamlayan Oscar Piastri yarışın ardından şunları söyledi:

"Başladığım yerden bir sıra yukarıda bitirdim ancak yarışın ikinci yarısında tam olarak hızım yetmedi.

"Max ve Lando'nun öne geçebileceğim fırsatı yaratacaklarını düşündüm ama tam olarak olmadı. Bu öğleden sonra ve yarın yarışı için bakmamız gereken şeyler var ama kesinlikle puanları alacağız ve etrafımızdaki diğer takımlara kıyasla gerçekten iyi bir kazanç elde ettik.” dedi.

Verstappen ve Norris arasındaki çekişme sırasında pozisyon kazanmayı başaran Piastri bunu şu şekilde açıkladı:

"Onların oldukça sert bir şekilde mücadele ettiğini görebiliyordum ve 4. viraja doğru hamlenin oldukça geç yapıldığını gördüm ve çıkışta bir fırsat olacağını biliyordum. İkisini birden geçmeyi umuyordum ama sadece zamanımı bekledim ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.”

"Sanırım bir tur sonra Max'i geçmeye çalışmak için bir fırsatım vardı ama bundan sonra hızım tam olarak yetmedi. Başlangıçta sabırlı olmak biraz işe yaradı."

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