Piastri: "Koltuğumun bana uygun olmaması kaburgamın kırılmasına sebep oldu"

Oscar Piastri, Formula 1'in yaz tatiline girmesinden önce en az üç yarış boyunca kırık bir kaburgayla yarışmasının nedeninin kendisine tam uymayan koltuğu olduğunu açıkladı.

McLaren pilotu Belçika Grand Prix'sinden sonra yakın zamanda kaburgasını kırdığını ve hatta Macaristan'da ilk zaferini kazanırken kaburgasıyla yarıştığını açıkladı.

Soruna neyin yol açtığı hakkında ilk kez konuşan Piastri, koltuğunun bir sıkışma noktası yarattığından şüphelendiğini söyledi.

“Koltuğu tabii ki yılın başında yapıyorsunuz ve bazen biraz yanlış yapıyorsunuz.” dedi.

“Bazı pistler bunu ortaya çıkarmıyor ama bence Barselona, Avusturya, Silverstone gibi oldukça zorlu üç pistten sonra bu durum ortaya çıktı."

“Bu yüzden, küçük bir baskı noktası sonunda kaburgamın dayanıklılığını yitirmesine neden oldu. Ama şimdi her şey yolunda ve bir koltuk değiştirdik ve hemen hemen düzelttik. Yani evet, her şey normale döndü.” dedi.

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Piastri kırık kaburgayı ancak Britanya Grand Prix'sinden sonra öğrendiğini ancak bunun birkaç yarış önce gerçekleştiğinden şüphelendiğini söyledi.

“Tarama Silverstone'dan bir gün sonraydı ama kesinlikle Silverstone'dan önce kırılmıştı.” dedi.

Sakatlıkla kaç yarış boyunca mücadele ettiğini düşündüğü sorulduğunda Piastri şunları söyledi: “Üç diyebilirim. Ama evet, kesinlikle Avusturya civarında bir noktada oldu.”

“Sanırım Barselona'da biraz rahatsızdı ancak ardından Avusturya'da oldukça acı vericiydi, bu yüzden birkaç gün boyunca oldukça kötüydü.”

“Ancak bazı değişiklikler yaptık ve bu değişikliklerle birlikte acı, sürüş sırasında bile hafifledi, bu yüzden her şey yolunda.”

Piastri, sorunu durdurmak için fiziksel olarak yapabileceği bir şey olmadığını, ancak koltukta yapılan değişikliklerin durumu sakinleştirdiğini söyledi.

“Sanırım koltukta neleri değiştirebileceğimizi belirledik ve kaburgam kırık olmasına rağmen, birkaç şeyi değiştirdiğimizde ağrı çok azaldı.”

“Budapeşte ve Spa çevresinde sürüş yaparken bile daha kötüye gitmiyordu, aslında daha iyiye gidiyordu.” diye ekledi.