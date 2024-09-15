Piastri: "Kesinlikle kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi!"
Azerbaycan Grand Prix'si kazananı Oscar Piastri, Bakü'deki yarışın kariyerindeki en iyi yarışlardan biri olduğunu söyledi.
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
51 turluk yarışa ikinci sıradan başlayan Piastri, startta pole pozisyonundaki Charles Leclerc'e istediği atağı yapmayı başaramasa da 20. turda Ferrari pilotunu geçerek liderliğe yükselmeyi başardı.
Birkaç tur sonra Leclerc'den karşı atak gelse de Monakolu pilot, geçişini tamamlayamadı.
Böylelikle Piastri, damalı bayrağı ilk sırada geçen isim olarak ikinci galibiyetini elde etti.
McLaren pilotu, telsizden şunları söyledi: "Bu, hayatımın en stresli öğleden sonrasıydı!"
Yarışın ardından verdiği demeçte ise şunları ekledi: "Startta liderliği almaya çalıştım ama tempomuz yeterli değildi."
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images
"Pite girip çıktıktan sonra daha fazla yol tutuşumuz varmış gibi hissettim ve liderlik için atak yapmayı denedim. Eğer bu stintin başında denemezsem sonrasında geçemeyeceğimi biliyordum."
"Oldukça büyük bir hamle yaptım ama başardım; sonraki turlarda hayatım pahasına dayandım. DRS mesafesinden uzaklaştığımda biraz rahatlamıştım ama elbette bu yarışta rahat ettiğiniz bir tur yok!"
"Kesinlikle kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi."
"Geçen yıl takıma katıldığımda nerede başladığımızı düşünürsek - o zaman kelimenin tam anlamıyla sonuncuyduk - şimdi dünya şampiyonasında lideriz."
"Son 18 aydaki değişim için takımı övmeliyim, bu süreçte benim gelişmeme de katkı sağladılar. Bu büyük bir ekip çalışması ve gelecekte neler olacağını görmek için heyecanlıyım."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Colapinto: "Umarım Williams koltuğunu hak ettiğimi gösterebilmişimdir"
Marko: "Doğru yönde ilerliyoruz"
Horner: "Sainz, Perez'in yarışını mahvetti"
Resmi: McLaren, pit ihlâli sebebiyle 5 bin euro ceza aldı
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar