Piastri: "Kesinlikle kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi!"

51 turluk yarışa ikinci sıradan başlayan Piastri, startta pole pozisyonundaki Charles Leclerc'e istediği atağı yapmayı başaramasa da 20. turda Ferrari pilotunu geçerek liderliğe yükselmeyi başardı.

Birkaç tur sonra Leclerc'den karşı atak gelse de Monakolu pilot, geçişini tamamlayamadı.

Böylelikle Piastri, damalı bayrağı ilk sırada geçen isim olarak ikinci galibiyetini elde etti.

McLaren pilotu, telsizden şunları söyledi: "Bu, hayatımın en stresli öğleden sonrasıydı!"

Yarışın ardından verdiği demeçte ise şunları ekledi: "Startta liderliği almaya çalıştım ama tempomuz yeterli değildi."

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

"Pite girip çıktıktan sonra daha fazla yol tutuşumuz varmış gibi hissettim ve liderlik için atak yapmayı denedim. Eğer bu stintin başında denemezsem sonrasında geçemeyeceğimi biliyordum."

"Oldukça büyük bir hamle yaptım ama başardım; sonraki turlarda hayatım pahasına dayandım. DRS mesafesinden uzaklaştığımda biraz rahatlamıştım ama elbette bu yarışta rahat ettiğiniz bir tur yok!"

"Kesinlikle kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi."

"Geçen yıl takıma katıldığımda nerede başladığımızı düşünürsek - o zaman kelimenin tam anlamıyla sonuncuyduk - şimdi dünya şampiyonasında lideriz."

"Son 18 aydaki değişim için takımı övmeliyim, bu süreçte benim gelişmeme de katkı sağladılar. Bu büyük bir ekip çalışması ve gelecekte neler olacağını görmek için heyecanlıyım."