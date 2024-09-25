Piastri: "İyi bir iş çıkarsak da şampiyonada işler çok çabuk değişebilir"
Oscar Piastri, McLaren'ın şampiyona liderliğini kolay bir şekilde kaybedebileceğini aklında bulundurmaları gerektiğini söylüyor.
Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, and Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 3rd position, congratulate each other in Parc Ferme
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
McLaren, Lando Norris'in zafere ulaştığı ve Piastri'nin üçüncü olduğu Singapur Grand Prix'sinin ardından Red Bull ile arasındaki farkı 41 puana çıkardı.
Max Verstappen ise ikinci sırayı elde etti.
Piastri, takımın şampiyona liderliği hakkında şunları söyledi: "Açıkça görülüyor ki takımlar şampiyonasında gidişat uzun süredir doğru yönde."
"Altımızda hızlı bir araç var ve Lando ile istikrarlı olarak iyi puanlar alıyoruz."
"Takım olarak iyi bir iş çıkardığımızı hissediyorum ama işlerin ne kadar çabuk tersine dönebileceğini aklınızda bulundurmalısınız."
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images
Piastri beşinci başladıktan sonra Marina Bay'de podyumu tamamlamak için iyi bir sürüş sergiledi, üçüncülüğe yerleştikten sonra Verstappen'i geçmeyi başaramadı.
"Cumartesi günü ideal değildi ama yarışta amacımız podyuma çıkmaktı."
"İlk etapta Mercedes'in arkasında çok fazla zaman kaybettik, bu yüzden yapabileceğimiz en iyi şey buydu."
"Sonuç tam olarak umduğum gibi olmasa da, özellikle takım için maksimum puan elde etme konusunda iyi bir iş çıkardık."
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