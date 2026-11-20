Formula 1 Las Vegas GP
Piastri: "Islak zemin koşulları, hafta sonunun geri kalanında belirleyici olmayacak"
Las Vegas’taki ilk antrenmanlarda yeni motor ve turboyu test eden Oscar Piastri, koşulların değerlendirme yapmayı zorlaştırdığını ancak ilk izleniminin olumlu olduğunu söyledi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 20 Kas 2026 10:40
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Alex Pantling / Getty Images
Las Vegas hafta sonunda izin verilen güç ünitesi bileşeni limitini aştığı için 10 sıra grid cezası alacak olan McLaren pilotu Oscar Piastri, yağış altında geçen antrenman gününde yeni motor ve turbo bileşenleriyle piste çıktı.
Islak zeminin hafta sonunun geri kalanı için belirleyici olmayacağını ancak yeni parçaları denemek açısından verimli bir gün geçirdiklerini ifade eden Avustralyalı pilot, ilk gözlemlerini şu sözlerle aktardı: "Islak zemin koşulları, hafta sonunun geri kalanında pek de belirleyici olmayacak.”
“Açıkçası araca taktığımız yeni motoru ve yeni turboyu test etmek istedik. Dolayısıyla verimli koşullarda olmasa da sürüş yapmak iyi oldu. Ayrıca böyle koşullarda her zaman öğrenebileceğiniz şeyler olduğunu düşünüyorum.”
“Topladığımız veriler, önümüzdeki birkaç gün için belki doğrudan işimize yaramayacak fakat bence faydalıydı, dolayısıyla bunu bir ilerleme olarak görüyorum.”
“Elbette bu tür koşullarda tam performansı anlamak zorlaşıyor ama genel olarak iyiydi. Umarım kuru zeminde de aynı şekilde olur."
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images
Alacağı 10 sıra grid cezasının sıralama turlarındaki yaklaşımını etkilemeyeceğini vurgulayan Piastri, Q3’e kalarak olabildiğince önlerden start almayı hedeflediğini söyledi: "Grid cezam var fakat bu sıralama turlarındaki yaklaşımımızı etkilemeyecek, dolayısıyla ne kadar önden başlayabilirsem benim için hâlâ o kadar iyi.”
“Kesinlikle ilginç bir Q3 seansının bizi beklediğini düşünüyorum.”
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Wache: "Şu anda Max araçtan pek memnun değil, Isack ise memnun"
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
Wache: "Şu anda Max araçtan pek memnun değil, Isack ise memnun"
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
45 dk
Wache: "Şu anda Max araçtan pek memnun değil, Isack ise memnun"
Hadjar: "Geçiş lastikleriyle sürerken çok eğlendim"
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
2 s
Hadjar: "Geçiş lastikleriyle sürerken çok eğlendim"
Alonso: "Lastikler hakkında hâlâ faydalı verimiz yok"
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
3 s
Alonso: "Lastikler hakkında hâlâ faydalı verimiz yok"
Son Haberler
Piastri: "Islak zemin koşulları, hafta sonunun geri kalanında belirleyici olmayacak"
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas GP
5 dk
Piastri: "Islak zemin koşulları, hafta sonunun geri kalanında belirleyici olmayacak"
Canlı dereceler: MotoGP Portekiz GP 1. antrenman
MotoGP
MGP MotoGP
Portekiz GP
14 dk
Canlı dereceler: MotoGP Portekiz GP 1. antrenman
Wache: "Şu anda Max araçtan pek memnun değil, Isack ise memnun"
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas GP
45 dk
Wache: "Şu anda Max araçtan pek memnun değil, Isack ise memnun"
Lawson: "Kariyerimi Racing Bulls’ta noktalamak istemiyorum"
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas GP
1 s
Lawson: "Kariyerimi Racing Bulls’ta noktalamak istemiyorum"
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol