Formula 1 Las Vegas GP

Piastri: "Islak zemin koşulları, hafta sonunun geri kalanında belirleyici olmayacak"

Las Vegas’taki ilk antrenmanlarda yeni motor ve turboyu test eden Oscar Piastri, koşulların değerlendirme yapmayı zorlaştırdığını ancak ilk izleniminin olumlu olduğunu söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 20 Kas 2026 10:40

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Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Alex Pantling / Getty Images

Las Vegas hafta sonunda izin verilen güç ünitesi bileşeni limitini aştığı için 10 sıra grid cezası alacak olan McLaren pilotu Oscar Piastri, yağış altında geçen antrenman gününde yeni motor ve turbo bileşenleriyle piste çıktı.

Islak zeminin hafta sonunun geri kalanı için belirleyici olmayacağını ancak yeni parçaları denemek açısından verimli bir gün geçirdiklerini ifade eden Avustralyalı pilot, ilk gözlemlerini şu sözlerle aktardı: "Islak zemin koşulları, hafta sonunun geri kalanında pek de belirleyici olmayacak.”

“Açıkçası araca taktığımız yeni motoru ve yeni turboyu test etmek istedik. Dolayısıyla verimli koşullarda olmasa da sürüş yapmak iyi oldu. Ayrıca böyle koşullarda her zaman öğrenebileceğiniz şeyler olduğunu düşünüyorum.”

“Topladığımız veriler, önümüzdeki birkaç gün için belki doğrudan işimize yaramayacak fakat bence faydalıydı, dolayısıyla bunu bir ilerleme olarak görüyorum.”

“Elbette bu tür koşullarda tam performansı anlamak zorlaşıyor ama genel olarak iyiydi. Umarım kuru zeminde de aynı şekilde olur."

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Alacağı 10 sıra grid cezasının sıralama turlarındaki yaklaşımını etkilemeyeceğini vurgulayan Piastri, Q3’e kalarak olabildiğince önlerden start almayı hedeflediğini söyledi: "Grid cezam var fakat bu sıralama turlarındaki yaklaşımımızı etkilemeyecek, dolayısıyla ne kadar önden başlayabilirsem benim için hâlâ o kadar iyi.”

“Kesinlikle ilginç bir Q3 seansının bizi beklediğini düşünüyorum.”

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- Motorsport.com Ekibi

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