Formula 1 Amerika GP
Piastri: "İlk virajdaki tümsek motokrosu andırıyor"
Oscar Piastri, Circuit of the Americas'ın ilk virajındaki tümsekte aracın durumunu 'motokrosta yapılan sıçrama hareketine' benzetti.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 25 Eki 2026 12:10
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Oscar Piastri, Austin'deki sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan şampiyona lideri olan Kimi Antonelli'nin 0.768 saniye gerisinde kaldı.
Takım arkadaşı Lando Norris ise Q3'te attığı son tur zamanının pist limitleri ihlâli nedeniyle silinmesinin ardından sekizinci sırada yer aldı.
Dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen'in pistteki tümsekleri 'kabul edilemez' olarak nitelendirmesiyle birlikte, pist yüzeyi hafta sonu boyunca gündemin önemli maddelerinden biri oldu.
Piastri, pistin büyük bölümünün geçen yıla kıyasla iyileştirildiğini düşünse de özellikle 1. ve 19. virajlara yaklaşırken karşılaşılan frenleme bölgelerini sorunlu alanlar olarak gösterdi.
Pist yüzeyi hakkındaki görüşü sorulan Piastri, şunları söyledi: "Pistin büyük bölümü muhtemelen önceki yıllara kıyasla daha iyi durumda. Ancak 1. viraja girerken karşılaştığımız tümsek biraz motokros sıçrayışını andırıyor. 19. virajdaki tümsek de bundan çok daha iyi değil."
"Sıralama turlarında çok büyük bir sorun oluşturmuyor çünkü tümseği geçtikten sonra fren yapıyorsunuz. Ancak yarın yarışta tam da tümseğin üzerinde fren yapmanız gerekiyor. Özellikle 1. virajda bir başka sürücüyü geçmeye çalışırken bu durum önem kazanıyor."
"FIA ile bu konuyu konuştuk ve durumun farkındalar. Eminim gelecek yıl düzeltilecektir."
Oscar Piastri, McLaren
Photo by: Alex Slitz / Getty Images
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