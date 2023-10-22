Piastri: "İlk turların ardından lastikler yol tutmamaya başladı"
McLaren pilotu Oscar Piastri, cumartesi günkü sprint yarışında yol tutuş problemi yaşadığını söylüyor.
Oscar Piastri, sprint yarışına iyi başlasa da, turlar geçtikçe zorlandı ve 10. sıraya kadar geriledi.
Lando Norris'in temposundan epey uzak kalan Piastri, yarışın ardından yol tutuş problemlerini işaret etti.
Avustralyalı pilot şöyle dedi: "Harika bir yarış değildi. Başlangıçta çok fazla zorlandık."
"Lastikleri çok çabuk kullandım ve çok fazla ısındılar. Maalesef gerekli tutuşu elde etmeyi başaramadım."
"Yarışın başında birçok rakibimle mücadele ettim ve ilk turlarda hızım fena değildi fakat sonrasında lastikler yol tutmamaya başladı."
"Bunun neyden kaynaklandığını bilmiyorum; belki de çok sayıda mücadeleye girmemizden kaynaklanıyordu ya da başka bir sebebi vardı, kesin bir şey söyleyemem."
"Startta Carlos Sainz'in aracıyla temas yaşadım; George Russell'la temas olup olmadığını bilmiyorum."
"Orada tam olarak ne olduğunu söylemek zor. Ancak o olayda aracın zarar gördüğünü sanmıyorum."
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Oscar Piastri, McLaren MCL60
Pazar günü için hedefi sorulduğunda Piastri, "Pazar günü 10. sıradan başlayacağım ve zorlu bir yarış olacağını düşünüyorum."
"Etrafımızda başlayan araçlar aynı hıza sahip, bu nedenle pozisyon mücadelesi vermek kolay olmayacak."
"Elimizde iki sert lastik olduğu için avantaj elde edebiliriz fakat kesin bir şey söylemek zor."
"Bugünle ilgili tek olumlu şey de bu; puanların çoğunun verildiği yarınki yarış için çok şey öğrendik."
"Şimdi Grand Prix'ye odaklanacağız ve yükselmeyi hedefleyeceğiz." dedi.
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