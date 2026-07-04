Piastri: "İlk tur tam bir kaostu, enerji yönetimi bazı anlarda tehlikeli hâle geldi"
Oscar Piastri, Britanya Grand Prix'si sprint yarışının ardından özellikle ilk turda yaşanan enerji yönetimi sorunlarının pilotlar için ciddi zorluk yarattığını söyledi.
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Oscar Piastri, Silverstone'da 7. sıradan başladığı sprint yarışında damalı bayrağı aynı pozisyonda gördü.
Sprintin ardından konuşan Piastri, Yarışın ilk turunun bekledikleri gibi oldukça karmaşık geçtiğini ve yeni güç ünitesi kurallarının etkisinin açık şekilde hissedildiğini dile getirdi.
McLaren pilotu, "İlk tur, enerji kullanımı açısından tam anlamıyla kaostu. Hatta bazı anlarda açıkçası oldukça tehlikeli bir hâl aldı." şeklinde konuştu.
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Paul Foster
Piastri, ilk turun ardından en büyük sıkıntının aracı sürekli kontrol altında tutabilmek olduğunu belirtti: "Daha sonrasında ise aracın kontrolünü sürekli koruyabilmek gerçekten çok zordu."
"İncelememiz gereken bazı noktalar var."
"Ama en azından yarın bizi neyin beklediğini biliyoruz, gerçi o da tam anlamıyla kaos olacak!"
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