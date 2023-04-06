Piastri: "İlk puanlarımı Avustralya'da almam harika"

Haberi dinle

Formula 1 tarihine bakıldığında Mark Webber ve Daniel Ricciardo, kariyerinin ilk puanlarını kendi ülkesi olan Avustralya'da aldılar.

Şimdi bu iki isme Oscar Piastri de katılmış oldu.

Bugün 22 yaşına giren Avustralyalı sürücü, Bahreyn ve Cidde'de yaşadığı sorunların ardından bu kez işlerin yolunda gitmesinden memnundu.

Genç sürücü, "İlk puanlarımı kazandığım ve bunu kendi ülkemde yaptığım için mutluyum."

"Bu kez ikimizin de (Norris ve kendisi) ilk onda finiş görmesi harika. İlk iki yarış takım için pek de iyi geçmedi çünkü kontrolümüz dışında gelişen pek çok şey vardı."

"Avustralya'da durumu kontrol etme ve harika bir sonuç alma konusunda kendimize daha çok güveniyorduk."

"Sonraki yarışlarda da bunu devam ettirmemiz ve istikrarlı şekilde puan kazanmamız gerekiyor."

"Bakü'de ve sezonun ilerleyen dönemlerinde yeni parçalara sahip olacağız. Fakat önemli olan aracın bu haliyle puan kazanabilmiş olmamız." dedi.

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images