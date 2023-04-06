Önceki / Costa: "Mercedes zirveye dönmek için gereken her şeye sahip"
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Piastri: "İlk puanlarımı Avustralya'da almam harika"

Oscar Piastri, Formula 1 kariyerinin ilk puanlarını aldığı Avustralya Grand Prix'sinden oldukça memnun.

Ekleyen:
Piastri: "İlk puanlarımı Avustralya'da almam harika"
Haberi dinle

Formula 1 tarihine bakıldığında Mark Webber ve Daniel Ricciardo, kariyerinin ilk puanlarını kendi ülkesi olan Avustralya'da aldılar.

Şimdi bu iki isme Oscar Piastri de katılmış oldu.

Bugün 22 yaşına giren Avustralyalı sürücü, Bahreyn ve Cidde'de yaşadığı sorunların ardından bu kez işlerin yolunda gitmesinden memnundu.

Genç sürücü, "İlk puanlarımı kazandığım ve bunu kendi ülkemde yaptığım için mutluyum."

"Bu kez ikimizin de (Norris ve kendisi) ilk onda finiş görmesi harika. İlk iki yarış takım için pek de iyi geçmedi çünkü kontrolümüz dışında gelişen pek çok şey vardı."

"Avustralya'da durumu kontrol etme ve harika bir sonuç alma konusunda kendimize daha çok güveniyorduk."

"Sonraki yarışlarda da bunu devam ettirmemiz ve istikrarlı şekilde puan kazanmamız gerekiyor."

"Bakü'de ve sezonun ilerleyen dönemlerinde yeni parçalara sahip olacağız. Fakat önemli olan aracın bu haliyle puan kazanabilmiş olmamız." dedi.

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Costa: "Mercedes zirveye dönmek için gereken her şeye sahip"
Daha fazlası
Ezel Tan
Hulkenberg yeni MGU-K ünitesine geçmek zorunda kalacak

Hulkenberg yeni MGU-K ünitesine geçmek zorunda kalacak

Formula 1
Avustralya GP

Hulkenberg yeni MGU-K ünitesine geçmek zorunda kalacak Hulkenberg yeni MGU-K ünitesine geçmek zorunda kalacak

Masi: "Ölüm tehditleri aldım, psikolojim bozuldu"

Masi: "Ölüm tehditleri aldım, psikolojim bozuldu"

Formula 1

Masi: "Ölüm tehditleri aldım, psikolojim bozuldu" Masi: "Ölüm tehditleri aldım, psikolojim bozuldu"

Krack: "Lawrence her yarıştan sonra 'ne zaman kazanacağız?' diye soruyor"

Krack: "Lawrence her yarıştan sonra 'ne zaman kazanacağız?' diye soruyor"

Formula 1
Avustralya GP

Krack: "Lawrence her yarıştan sonra 'ne zaman kazanacağız?' diye soruyor" Krack: "Lawrence her yarıştan sonra 'ne zaman kazanacağız?' diye soruyor"

Son Haberler

Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"

Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi" Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"

Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"

Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri" Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"

Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"

Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz" Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"

Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş

Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş

F1 Formula 1
Avustralya GP

Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.