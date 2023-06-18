Piastri: "İlk kazam bir noktada gelecekti"

Montreal'de iyi bir hafta sonu geçiren ve yağmur altında rahatça son bölüme kalan Piastri, iyi bir turla gelirken ikinci sektörde aracının kontrolünü kaybetti ve günü bariyerlerde noktaladı.

Kendisi için iyi haber Alex Albon'un tur atamamasıydı, böylece dokuzunculuğa uzanan Piastri, Carlos Sainz'ın grid cezası almasıyla birlikte yarışa sekizinci sıradan başlayacak.

Bu, ilk yedi yarışta istikrarlı bir tempo tutturan Piastri'nin kariyerindeki ilk kaza oldu. Buna rağmen sıralama turlarından sonra kendisinin moral bozmaması dikkat çekiciydi.

Motorsport.com'a konuşan Piastri, "Bence oldukça cesaret verici bir hafta sonu oldu, son bölüm dışında iyi bir Cumartesi günü geçirdik."

"Ancak bunu söylerken bile son bölümde neler yapabileceğimizden emin değilim."

"Bu benim ilk büyük hatamdı, bir noktada ilk kazamı yapacaktım. Sadece gaz pedalına biraz agresif dokundum, hepsi bu. Basit ve utanç verici bir hata."

"Normale göre daha fazla iş yapmak zorunda kalan mekanikerler için üzgünüm. Ama evet, sonuç olarak, hafta sonunun gidişatından hala oldukça memnunum."

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Hafta sonu öncesi yine bu konu hakkında konuşan Piastri, kazalardan kaçınabilmesinin sebebi olarak mantığıyla hareket etmesini göstermişti.

Piastri, "Suudi Arabistan, Bakü ve Monako gibi pistlerde, hafta sonu boyunca adım adım ilerlemenin faydalı düşünüyorum çünkü sınırlara en doğru zamanda ulaşabiliyorsunuz. Tüm kariyerim boyunca bu zihniyetle ilerlemeye çalıştım."

"Yarışlarda bazı yerlerde oldukça mantıklı olmaya çalıştığımı düşünüyorum, hatta zaman zaman biraz fazla temkinli bile olabiliyorum."

"Bazı açılardan biraz daha agresif olabilirim. Ama açıkçası F1'de yeniyim ve elimden geldiğince kendimi geliştirmeye çalışıyorum."

"Birçok teması kıl payı atlattım, henüz kaza da yapmadım. Elbet bir gün yapacağım, ancak şu anlık sınırlarıma ulaşmaya ve tecrübe kazanmaya çalışıyorum." dedi.

Piastri'ye daha önce ne zaman kaza yaptığını hatırlayıp hatırlamadığı sorulduğunda şunları söyledi: "Bir F1 aracında birkaç kez spin attım ama en son bir duvara çarptığımda ya da takıldığımda.... muhtemelen 2019'da Formula Renault'da çakıllara saplanmıştım. Yani uzun zaman oldu."