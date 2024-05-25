Piastri: "Yarışa ilk çizgiden başlıyor olmak güzel"
Oscar Piastri, pazar günkü Monako Grand Prix'sine ilk çizgiden başlayacağı için mutlu.
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Piastri, sıralama turlarında pole pozisyonu için favori isimler arasındaydı.
Ancak damalı bayrak sallandığında McLaren pilotu, ev sahibi Charles Leclerc'in 0.1 saniye gerisinde kalarak ikinci sırayı elde etti.
Seansın ardından konuşan Piastri, pazar günü 'iyi bir yarış' geçirme şansları olacağını dile getirdi.
Avustralyalı pilot, "Bence Q3'teki ilk turumun ikinci yarısını ve ikinci turumun ilk yarısını alsaydınız yeterli olurdu."
"Sonunda birkaç hata yaptık ama Charles'ın hakkını vermek lazım. Tüm hafta sonu hızlıydı, ben bazı noktalarda ona yaklaşacağımızı düşündüm."
"Yarışa ilk çizgiden başlamak güzel olacak ve bunu yapmak için bundan daha iyi bir renk düzeni olabilir mi?"
"Ne kadar iyimser olmak istesem de, burada geçiş yapmak kolay değil. Yarın iyi bir noktadan başlıyoruz ve iyi bir gün geçirme şansımız var." dedi.
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