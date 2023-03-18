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Piastri: "İlerleme kaydediyoruz"

Oscar Piastri, McLaren'ın ilerleme kaydetmeye başladığını açıkladı.

Zeynep Taş
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Piastri: "İlerleme kaydediyoruz"
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Sezon öncesinde McLaren'ın 2023 için hedefi, Takımlar Şampiyonası'nda dördüncülüğü elde etmekti. 

Ancak durum beklendiği gibi olmadı. Hem sezon öncesi testlerinde hem de Bahreyn Grand Prix'si hafta sonunda McLaren, oldukça kötü göründü. Sakhir pistinde iki McLaren aracı da yarış dışı kalarak puan elde edemedi.

İlk antrenman seanslarının ardından McLaren pilotlarından gün özeti istendiğinde Piastri, şunları söyledi: "Cidde'ye geri dönmek güzel. Çok hızlı bir pist ve çok eğlenceli."

"Sanırım ilerleme kaydediyoruz. Uzun tur tempomuz iyi görünüyordu ama sanırım tek tur tempomuza da bakmamız gerekiyor. Gece boyunca sıkı çalışacağız ve yarın için ne yapabileceğimize bakacağız."

Takım arkadaşı Lando Norris ise, "Makul bir Cuma günüydü. Her iki seansta da test programımız üzerinde çalıştık ve olumluydu."

"Hâlâ yapmamız gereken geliştirmeler var ve gece boyunca bunları bulmaya çalışacağız. Yarınki antrenmanda ve sıralama turlarında iyi bir performans sergilemeye çalışacağız." yorumunu yaptı.

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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