Piastri: "İkinci veya üçüncü olmaktan mutlu değiliz, kazanmak istiyoruz"

Geçtiğimiz hafta İspanya Grand Prix’sinde takım arkadaşı Norris’in elde ettiği başarıların aksine hem sıralamada hem de yarışta umduğunu bulamayan Piastri, Avusturya Grand Prix’si öncesinde sorulan soruları yanıtladı.

Piastri’ye Barselona’da neler yaşadığı sorulduğunda şöyle cevapladı:

“Evet, kesinlikle araç ayarlarında bazı şeyler vardı ve bazı sorunlara neden oldu, diyelim.”

Bazı şeyler çok büyük değildi ama olmasını beklediğimizden daha büyük sonuçlar doğurduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden, neden biraz daha zorlandığımı destekleyen kesinlikle çok fazla kanıt var.”

“Kesinlikle sürüş açısından da birkaç şey vardı, ama evet, sanırım oldukça net cevaplar aldık.”

Piastri, Red Bull ile McLaren arasındaki rekabete ilişkin soruya ise şöyle cevap verdi:

“Onların operasyonel olarak ne kadar güçlü olduklarını hiçbir zaman küçümsemedik. Sanırım pit stopları her zaman padoğun en iyisi olmuştur, dünya rekoru bizde ama onlar her zaman bu konuda inanılmaz derecede güçlü oldular.”

“Stratejileri de her zaman çok güçlüydü. Arabamız onlarınki kadar hızlı olsa bile, onları yenmenin zor olacağını biliyorduk, ki bu da sanırım şu anda kanıtlanıyor. Belki bazı insanlar onların her yerde ne kadar güçlü olduklarını küçümsediler, ama biz kesinlikle küçümsemedik.”

Takım olarak şu anda vardıkları sonuçlara nasıl ulaştıkları, bunun için simülatörden mi yararlandıkları sorusuna,

“Hayır, sadece hafta sonu bilgilendirme toplantısını yaptık. Simülatöre geri dönmedim, ama evet, sadece konuşup belirli şeylerin etkileri hakkında çevrimdışı simülasyonlara bakarak sonuca ulaştık.”

“Bazı şeylerin sonuçları bazı kararlara yol açmıştı ve bu tür durumlarda oldukça hızlı bir şekilde kar topu etkisi yaratabilirsiniz. Hafta sonunda ayarları çalışma ve gözden geçirme sürecinde bu tür kararların bazı sonuçlarıyla kesinlikle yüzleştik.” diye cevap verdi Piastri.

Bütün bu değerlendirmelerin sadece kendisi ve yarış mühendisi arasında mı geçtiği yoksa daha geniş bir perspektifle mi yapıldığı ve iki arabanın arasında ne kadar fark olduğu sorulduğunda Piastri şunları söyledi:

“Sanırım ayar farklılıkları açısından hiçbir zaman büyük şeyler olmuyor ve hatta bazı ayar kararları büyük şeyler değildi ama sonuçları diğer kararlara yol açtı ve aniden küçük bir fark oldukça büyük hale geldi diyebilirim.”

“Bu yüzden tüm ekip bunu çözmeye çalıştı. Sanırım ilk kez bu büyüklükte bir fark oldu. Bu yüzden, sanırım hepimiz bunun üstesinden geldiğimiz konusunda oldukça eminiz ve bu hafta sonu önde olarak başlamayı dört gözle bekliyoruz.”

Bu hafta sonu sadece bir antrenman seansına izin verildiği ve bu durumun araca uyup uymadığı ve aracın bu durum dahilinde hızlı olup olamayacağı sorulduğunda,

“Genellikle evet derdim. Sanırım Barselona'yı bir kenara bırakırsak, ilk antrenman turundan itibaren araçla çok rahat oldum. Evet, sanırım yere sağlam basarak başlayabileceğimiz konusunda oldukça emin olmalıyız.”

“Geçen hafta sonu, belki de her zaman bunu başarmanın kolay olmadığını gösteren bir hatırlatmaydı, ama sanırım yere sağlam basarak başlayacağımız konusunda emin olmalıyız.” dedi Piastri.

Red Bull'a giderek daha da yaklaştıkları ve bu durumun takımın ruhunu nasıl etkilediği sorulduğunda:

“Bence ruh her zaman inanılmaz derecede güçlü oldu ve geçen yıl, puan almaya çalışmaktan podyuma çıkmaya geçtiğimizde, büyük bir değişiklik olmadı.”

“Sanırım her zaman öne dönmeye açtık ve sanırım şimdi orada olduğumuzda, gerçekten zirveye çıkma açlığı muhtemelen daha da büyük, diyebilirim.”

Lando Norris, McLaren, with Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Bu yüzden, elbette tekrar zaferin tadını aldık. Sanırım herkes, haklı olarak, bunu olabildiğince sık tekrar etmek istiyor. Bu yüzden evet, sanırım açlık hala orada ve her zamanki kadar güçlü. İkinci veya üçüncü olmakla kesinlikle mutlu değiliz. Kazanmak istiyoruz. Bu yüzden, sanırım fabrika ve takımın her yerindeki herkes, bunu bir gerçeklik haline getirmek için elinden geleni yapıyor.” dedi.

Son olarak Norris ile aralarındaki fark sorulduğunda ise Piastri şöyle yanıtladı:

“Evet, sanırım geçen hafta, Barselona hariç, inanılmaz derecede yakındık. Biliyorsunuz, Monako benim için güçlü bir hafta sonuydu ve sanırım son beş veya altı yarışta sıralamada aramızda yarım saniye bile yoktu, bu yüzden sanırım her zaman inanılmaz derecede yakındık.”

“Evet, o kesinlikle karşısında olmak için çok güçlü bir takım arkadaşı ve kariyeri boyunca bunu gösterdi ve sanırım şimdi yarış kazanan bir arabada olduğu herkes için açık. Bir sürücü olarak her zaman herkesi yenmek istersiniz, sadece takım arkadaşınızı değil, ama bu her zaman ilk referanstır.”