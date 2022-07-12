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Piastri için McLaren iddiası

The Race'in haberine göre Oscar Piastri, Williams söylentilerine rağmen 2023 yılında McLaren'ın yolunu tutabilir.

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Piastri için McLaren iddiası
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Oscar Piastri, alt kategorilerde hemen hemen kazanabileceği her şeyi kazanmasının ardından Formula 1'e girmeyi bekleyen isimlerin başında geliyor ancak istediği koltuğu henüz bulamadı.

Alpine'in genç sürücü programında yer alan Piastri, 2022 sezonunu yedek pilot olarak geçirmek zorunda kaldı ve 2023 yılında kendisine ana takımda yer bulabilecek gibi durmuyor çünkü Alpine, Fernando Alonso ile kontrat yenileyecek gibi görünüyor. Hemen hemen herkes bunun sadece bir formaliteden ibaret olduğu görüşünde.

Bundan ötürü kendisine ana takımda yer bulamayan Piastri'nin adı son dönemde Williams ile anılıyordu ancak şimdi McLaren ismi ortaya atıldı.

The Race'ten Scott Mitchell'in haberine göre Piastri, 2023 için Daniel Ricciardo'nun olası alternatiflerinden birisi olarak öne çıkıyor.

Şu anda Ricciardo'nun 2023 için sözleşmesi bulunuyor ve normalde bu ortaklığın feshedilmesi kolay değil. Ancak her iki taraf da ortaklığa başlarken belirledikleri hedeflerin ve sahip oldukları beklentilerin gerisinde kalmış durumdalar.

Şu anda Ricciardo, sözleşmesi olmasına rağmen geleceği en belirsiz isimlerden birisi ve Mitchell'in haberine göre bu belirsizlik Ricciardo için işleri çok ciddi hale getiriyor.

Bu açıdan da Avustralyalı pilotun 2023'te takımda yer alıp almayacağını öğrenmesi gerekiyor.

Takım kendisiyle yollarını ayırma kararı alırsa ya da kendisi devam etmek istemezse, padoktaki söylentilere göre koltuğu için en ciddi adaylardan birisi Piastri olacak.

Son dönemde Piastri'nin adı Nicholas Latifi'nin Williams koltuğu için anılmış ancak henüz taraflar arasında bir anlaşma yapılmadı.

Kısacası Ricciardo ve McLaren birlikte devam etme kararı alırsa Piastri'nin durağı Williams olacak. Fakat taraflar devam etmemeyi seçerse o zaman McLaren için ciddi bir olasılık olacak.

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