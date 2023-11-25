Piastri: "Hızımız vardı ancak çok fazla hata yaptık"
McLaren pilotu Oscar Piastri, güçlü olmalarının beklendiği Abu Dhabi GP sıralamalarında ancak 3. ve 5. olmalarının ardından araçlarının hızı olmasına rağmen çok fazla hata yaptıklarını söyledi.
Sıralamalara kadar Red Bull'un pek önde yer almadığı Abu Dhabi'de McLaren'ler sıralamaların ilk bölümünde ön plana çıktılar ve derecelere bakıldığında son bölümde pole pozisyonu için Max Verstappen'i zorlamaları bekleniyordu.
Verstappen çoğu zaman olduğu gibi ilk sırayı ele geçirmeyi başardı ancak McLaren pilotları, daha önce birçok hızlı oldukları yarışta olduğu gibi son bölümde bir şekilde yavaş kalmayı başardılar.
Son bölümde en çok kaybeden McLaren pilotu Lando Norris olurken, Piastri Verstappen ve Charles Leclerc'in arkasında 3. oldu.
Sıralamaların ardından konuşan Piastri, "Zor bir seanstı. Bu hafta sonu son derece sıkışık, biraz dağınıktı. Hızımız yerindeydi ama çok fazla hata yaptık. Son turda ben de biraz hata yaptım ama öne geçmek için oldukça iyi bir son viraj olacaktı."
"Arabamız bu hafta sonu çok hızlı. Vegas'tan sonra bizim için güzel bir dönüş oldu ve ilk üçe girdiğimiz için mutluyuz." dedi.
Yarışta neler yapabilecekleri konusunda Piastri, "Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum! Herkes için aynı hikaye olacak. Sanırım bu hafta sonu üst üste en fazla beş tur atılabildi, bu yüzden yarın nasıl sonuçlanacağını görmek ilginç olacak." şeklinde konuştu.
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