Piastri: "Her yarışta daha iyi oluyorum"

Azerbaycan Grand Prix hafta sonunda ilk kez denenecek olan Sprint Shootout'u takımlar ve pilotlar dört gözle bekliyor.

Değişen formatın artıları ve eksileri hâlâ tartışılıyor, ancak McLaren pilotu Piastri yeni formatın eskisinden çok daha iyi olacağına inananlar arasında.

Piastri, "Yeni formatın önceki sprint formatından daha iyi olacağını düşünüyorum."

"Bunun hafta sonunu daha heyecanlı hale getirip getirmeyeceğini bilmiyorum ama Pazar günü sıralamayı etkilemeyeceği için biraz daha risk alabiliriz."

"Eminim yine de herkes mantıklı hamleler yapacaktır çünkü hepimizin bir milyon yedek parçası yok. Ama evet, bence öncekinden daha iyi olacak." dedi.

Avustralyalı pilot yeni format konusunda pozitif konuşsa da, sadece ilk sekiz pilota puan verilecek olmasının geri kalanlar için 'teşvik edici olmayacağını' düşünüyor.

Piastri, "Sanırım bazı açılardan dezavantajı, sadece ilk sekize puan verilecek olması."

"Kötü bir sıralama geçirirseniz bunu telafi etmenin bir yolu yok ama normal bir hafta sonunda da yoktu."

"Bu yüzden yeni format Cumartesi günü hem başarılı olmak hem de geriye düşmek için daha fazla fırsat sunuyor, ama bence normal bir hafta sonuna kıyasla çok fazla bir değişiklik yok."

Oscar Piastri, McLaren, walks the track Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Ana yarışın sıralaması Cuma günü, bu yüzden bence bu yarışı biraz daha heyecanlı kılıyor çünkü üç yerine sadece bir antrenmanımız var. Fırsatlar var gibi görünüyor ama hem ileri hem de geri gidilebileceğini söyleyebilirim." dedi.

Tek bir antrenman yapılmasının takımlarda ne gibi sorunlar yaratabileceği sorulduğunda Piastri, şu yanıtı verdi: "Aracın davranışını çok fazla etkileyeceğini sanmıyorum, ama umarım bizi daha hızlı yapar."

"Açıkçası mühendislerle ve fabrikadaki aero departmanıyla nasıl daha fazla hızlanabileceğimizi gözden geçirdik. Ancak bu, aracın dengesini büyük ölçüde değiştirmeyecek."

"Beklentilerimize göre, sürüş yüksekliklerini ve diğer şeyleri optimize etmek açısından normal bir yarış hafta sonunda değiştireceğiniz kurulum öğelerinin aynısı olacak. Eğer bu aracımızın daha hızlı olduğu anlamına geliyorsa, biraz daha fazla geri bildirim almak benim için sorun değil."

"Aslında bu bazı açılardan F2 ve F3'te alışık olduğum bir durum. 45 dakikalık bir antrenman seansından sonra doğrudan sıralamaya geçiyorduk, yani daha önce yapmadığım bir şey değil."

"Tabii ki ikinci ve üçüncü antrenmanlarda fazladan tur atmak isterdim ama eminim herkes istiyordur. Yani herkes için aynı şey geçerli. Neler olacağını göreceğiz. Bence bu durum ilk antrenman seansına ve sıralama turlarına iyi bir başlangıç yapmanın önemini arttırıyor."

Piastri'ye, dört haftalık aranın ardından iyileştirmeler doğrultusunda bu hafta sonu araçtan beklentilerinin ne olduğu da soruldu.

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Imola testing Fotoğraf: Davide Cavazza

McLaren pilotu, "Diğer takımlar da iyileştirmeler yapmış olacak, yani griddeki tek takım biz olmayacağız."

"Bizim için bu, yılın ilk adımı sayılır. Elbette bu bizi gridde en üst sıraya çıkaracak sihirli bir değnek olmayacak. Performans açısından orta düzeyde bir adım olacağını söyleyebilirim - gridin geri kalanıyla karşılaştırıldığında bunun ne kadar etkili olacağını yarın öğreneceğiz."

"Bunun daha çok 'limiti yükseltmekle' ilgili olduğunu söyleyebilirim. Bence bu taban da bazı açılardan daha önce sahip olduğumuz tabandan oldukça farklı ve doğal olarak gelişecek. Bu yüzden bunun, sonraki birkaç adımın ilki olduğunu söyleyebiliriz."

"Dediğim gibi, aracın dengesinin büyük ölçüde değişmesini beklemiyoruz. Zaten aracın sürülebilirlik açısından çok rahatsız olduğunu düşünmüyorum, sadece her araç gibi bazı zayıf yönleri olduğunu söyleyebilirim. Ancak zayıflıkların farklı alanlara ya da buna benzer bir şeye dönüşmesi gerektiğini düşünmüyorum. Yani bence bu, sürüşü kolaylaştırmaktan ziyade limiti yükseltmek olacak." yanıtını verdi.

Oscar Piastri, McLaren, on the grid Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Genel olarak 2023 sezonunu değerlendirmesi istendiğinde Piastri, şu ana kadarki performansından oldukça memnun olduğunu ekledi: "Çoğunlukla oldukça mutlu olduğumu düşünüyorum."

"Öğrenme eğrisi çok büyüktü, sanırım benim için öne çıkan performansım Suudi Arabistan'da Q3'e ulaşmak oldu. Bu benim için büyük bir güven artışıydı."

"Melborune'da ise kendim için harika bir yarış olduğunu düşünmesem de ilk puanları almak güzeldi."

"Yani evet, bence tek tur anlamında Suudi Arabistan oraya çıkıp performans gösterebileceğimin gerçek bir kanıtıydı."

"Bence hâlâ yarış uzunluğu, strateji, ERS ve DRS'yi etkili bir şekilde kullanarak geçiş yapmak gibi konularda öğrenecek çok şeyim var. Ancak her yarışta daha çok şey öğrendiğimi ve daha iyi olduğumu hissediyorum. Ama sanırım bu noktada her zaman daha da iyisini yapabilmeyi istemenin doğal bir hayal kırıklığını da yaşıyorum."