Piastri: "Henüz zaman tablosunu okumak zor"
McLaren pilotu Oscar Piastri, iyi bir gün geçirdiklerini düşünse de zaman tablosunu okumanın zor olduğunu düşünüyor.
Sam Bloxham / Motorsport Images
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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