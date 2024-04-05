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Formula 1 Japonya GP

Piastri: "Henüz zaman tablosunu okumak zor"

McLaren pilotu Oscar Piastri, iyi bir gün geçirdiklerini düşünse de zaman tablosunu okumanın zor olduğunu düşünüyor.

Ezel Tan
Oscar Piastri, McLaren MCL38

Sam Bloxham / Motorsport Images

Oscar Piastri, ilk antrenmanda sekizinci en iyi zamanı yaparken, pek de temsili olmayan ikinci seansı zirvede tamamladı.
Günü yorumlayan Avustralyalı pilot şöyle dedi: "Bugün 2. antrenman seansında pek bir şey olmadı ama zorlu koşullarda birkaç tur attım."
"Bence iyi bir gün oldu, temsili tur eksikliği nedeniyle zaman tablosunu okumak zor."
"Bence iyi bir konumdayız, bu yüzden elimizdeki verileri değerlendireceğiz ve yarın sabahki sıralama turları öncesinde daha fazla şey öğrenmeye çalışacağız." 
Lando Norris ise ilk senası 10. ikinci seansı ise altıncı bitirdi.
İngiliz pilot, "Genel olarak çok yoğun bir gün değildi. Sabah kırmızı bayrak, öğleden sonra ise şartlar nedeniyle sürüş yapamadık."
"Bugün bizi izlemeye gelen tüm taraftarlar için talihsiz bir durum."
"Araçla makul bir yerde olduğumuzu düşünüyorum, bu yüzden yarına iyi şekilde girip, sıralama turları öncesinde iyi bir his yakalamak önemli olacak."
"Kendimizi rekabetçi bir konuma getirmek için çok çalışacağız." dedi.
Oscar Piastri, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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