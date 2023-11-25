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Piastri: "Henüz Red Bull'un neler yapabileceğini görmedik"

McLaren pilotu Oscar Piastri, MCL60'ın performans olarak iyi bir noktada olduklarını düşünse de henüz Red Bull'un elini açmadığına dikkat çekiyor.

Editör Ezel Tan
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Oscar Piastri, McLaren MCL60

McLaren pilotu Oscar Piastri, takım arkadaşının 0.5 saniye gerisinde kaldığı antrenman seansını 10. sırada tamamladı fakat MCL60 özellikle Lando Norris'in tarafında çok iyi görünüyordu.

Seans sonrası konuşan Piastri, her şeyi bir araya getirdiği takdirde iyi bir noktada olabileceğini belirtti.

Piastri şöyle konuştu: "Bugün kendimi çok iyi hissettim, araç rekabetçi görünüyor ve bu da hafta sonu için sevindirici bir durum."

"Daha önce yarıştığım bir piste dönmek güzeldi fakat bugünkü seanslar herkes için o kadar da sorunsuz değildi, çünkü özellikle ikinci seans defalarca kesintiye uğradı."

"Üzerinde çalışmamız gereken çok şey var ama araç rekabetçi görünüyor. İyi sonuçlar elde edebileceğimden eminim, ancak bunun için bazı şeyleri düzeltmemiz lazım."

"Üçüncü antrenman seansı farklı koşullarda yapılacak ve bu seansta edindiğimiz bilgileri çok temkinli şekilde değerlendirmemiz gerekecek. Fakat araç dengesinin oldukça iyi olduğunu düşünüyorum, sadece ince ayarlar yapmamız ve sürüş tarzını biraz değiştirmemiz gerekiyor. Her halükarda yarınki temel göreviniz Q3'e kalmak."

"Özellikle Lando'nun, iyi bir tempoya sahip olduğumuzu gösterdiğini düşünüyorum ve eğer her şeyi bir araya getirmeyi başarırsam, ben de onun seviyesine gelebilirim."

"Yine de henüz Red Bull'un neler yapabileceğini tam anlamıyla görmedik."

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Oscar Piastri, McLaren MCL60

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