Piastri, henüz McLaren simülatöründe 2024 aracını sürmemiş
Oscar Piastri, önümüzdeki F1 sezonu öncesinde hazırlıklar hızlanırken 2024 McLaren aracını henüz deneyimlemedi.
Bu yılki aracın geliştirme çalışmaları birkaç aydır devam ediyor ancak Piastri'nin 2023'ün ikinci yarısındaki yoğun programı yeni McLaren'in direksiyonunda herhangi bir simülatör zamanı geçirme fırsatı bulamadığı anlamına geliyor.
Ancak programının yoğunluğu, Piastri'nin sanal dünyada bile yeni araçla pratik yapma fırsatı bulamadığı anlamına geliyor.
Speedcafe'ye konuşan Piastri, 2024 aracının gelişimindeki rolü hakkında şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, 2023 takvimi yarışların yoğun ve hızlı geçmesiyle o kadar doluydu ki, tüm odağımız şampiyonada dördüncülüğü elde etmeye çalışmak ve gridde üst sıralarda mücadele etmekti. Bunu başardığımız için mutluyum."
"Lando ve bana düzenli olarak farklı konseptler ve fikirler danışılıyor, dolayısıyla her zaman bir geliştirme arayışı var."
"Şu an ile gelecek yıl sezon öncesi arasında oldukça uzun bir zaman var ve bence işler doğal olarak çok gelişecek."
"2024'ün başlarında her şey tam anlamıyla şekillenmeye başladığında, araçla ciddi bir şekilde ilgilenmek harika olacak."
McLaren'in yeni rüzgar tüneli ve simülatörü 2023 sezonu boyunca faaliyete geçti.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Oscar Piastri, McLaren MCL60
Her ikisi de takıma uzun vadede fayda sağlayacak olsa da, ikisi de gelecek yıl için tam olarak yararlanılabilecek kadar erken devreye girmedi.
2024 otomobili, selefi gibi büyük ölçüde Toyota'nın Köln'deki rüzgar tünelinde geliştirildi.
Piastri, "Yeni rüzgar tüneline ve yeni nesil simülatöre yapılan yatırımın yanı sıra MTC'deki diğer bazı iyileştirmelerin hepsi çok olumlu."
"En iyi teknolojiye ve böylesine iyi tesislere sahip olmak harika bir şey çünkü verimlilik açısından fark yaratıyor."
"Yeni bir simülatörün rafine edilmesi ve düzgün bir şekilde ilişkilendirilmesi her zaman zaman alır, bu yüzden bu süreç hâlâ devam ediyor ve bazı araç geliştirmelerine yardımcı oluyor. Bu her zaman kademeli bir süreçtir." dedi.
2024 için Piastri, daha önce Daniel Ricciardo ile çalışmış olan yarış mühendisi Tom Stallard ile çalışmaya devam edecek.
Piastri, Stallard ile olan ilişkisi hakkında, "Tüm yarış mühendisliği ekibinizle güçlü bir ilişki kurmak her zaman önemlidir. Bu yıl özellikle bir çaylak olarak bana çok yardımcı oldular."
"İyi bir anlayış ve iyi bir iletişim, aracı ileriye götürmek için çok önemli. Birlikte çalışma şeklimiz gerçekten olumlu oldu."
"Her yarışta, toplantı ve bilgilendirme toplantılarında birlikte çok fazla zaman geçirdiğimiz için bu ilişkiler gelişmeye devam ediyor. Hepsini tanımak harikaydı." yorumunu yaptı.
Son Haberler
Mercedes ve McLaren, yeni aracını "Sevgililer Günü'nde" tanıtacak
Mercedes ve McLaren, yeni aracını "Sevgililer Günü'nde" tanıtacak Mercedes ve McLaren, yeni aracını "Sevgililer Günü'nde" tanıtacak
2023 sezonunun ardından hangi takım ne kadar para ödülü aldı?
2023 sezonunun ardından hangi takım ne kadar para ödülü aldı? 2023 sezonunun ardından hangi takım ne kadar para ödülü aldı?
Ralf Schumacher: "Michael'ı özlüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil"
Ralf Schumacher: "Michael'ı özlüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil" Ralf Schumacher: "Michael'ı özlüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil"
Tost: "Verstappen, aynı araçla tüm gridi yener"
Tost: "Verstappen, aynı araçla tüm gridi yener" Tost: "Verstappen, aynı araçla tüm gridi yener"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar