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Piastri, henüz McLaren simülatöründe 2024 aracını sürmemiş

Oscar Piastri, önümüzdeki F1 sezonu öncesinde hazırlıklar hızlanırken 2024 McLaren aracını henüz deneyimlemedi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Oscar Piastri, McLaren, in cockpit

Bu yılki aracın geliştirme çalışmaları birkaç aydır devam ediyor ancak Piastri'nin 2023'ün ikinci yarısındaki yoğun programı yeni McLaren'in direksiyonunda herhangi bir simülatör zamanı geçirme fırsatı bulamadığı anlamına geliyor.

McLaren, yıla dokuzuncu en hızlı araçla başladıktan sonra Takımlar Şampiyonası'nı dördüncü sırada bitirdiği 2023 yılındaki çarpıcı geri dönüşün ardından 2024'e büyük bir heyecanla giriyor.

Ancak programının yoğunluğu, Piastri'nin sanal dünyada bile yeni araçla pratik yapma fırsatı bulamadığı anlamına geliyor.

Speedcafe'ye konuşan Piastri, 2024 aracının gelişimindeki rolü hakkında şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, 2023 takvimi yarışların yoğun ve hızlı geçmesiyle o kadar doluydu ki, tüm odağımız şampiyonada dördüncülüğü elde etmeye çalışmak ve gridde üst sıralarda mücadele etmekti. Bunu başardığımız için mutluyum."

"Doğal olarak Lando [Norris] ve ben takıma geri bildirim veriyoruz ve daha geniş süreçlerin bir parçası olarak yönlendirmeye dahil oluyoruz, ancak şimdiye kadar yarış bizim için öncelikliydi."

"Lando ve bana düzenli olarak farklı konseptler ve fikirler danışılıyor, dolayısıyla her zaman bir geliştirme arayışı var."

"Şu an ile gelecek yıl sezon öncesi arasında oldukça uzun bir zaman var ve bence işler doğal olarak çok gelişecek."

"2024'ün başlarında her şey tam anlamıyla şekillenmeye başladığında, araçla ciddi bir şekilde ilgilenmek harika olacak."

McLaren'in yeni rüzgar tüneli ve simülatörü 2023 sezonu boyunca faaliyete geçti.

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Her ikisi de takıma uzun vadede fayda sağlayacak olsa da, ikisi de gelecek yıl için tam olarak yararlanılabilecek kadar erken devreye girmedi.

2024 otomobili, selefi gibi büyük ölçüde Toyota'nın Köln'deki rüzgar tünelinde geliştirildi.

Piastri, "Yeni rüzgar tüneline ve yeni nesil simülatöre yapılan yatırımın yanı sıra MTC'deki diğer bazı iyileştirmelerin hepsi çok olumlu." 

"En iyi teknolojiye ve böylesine iyi tesislere sahip olmak harika bir şey çünkü verimlilik açısından fark yaratıyor."

"Yeni bir simülatörün rafine edilmesi ve düzgün bir şekilde ilişkilendirilmesi her zaman zaman alır, bu yüzden bu süreç hâlâ devam ediyor ve bazı araç geliştirmelerine yardımcı oluyor. Bu her zaman kademeli bir süreçtir." dedi.

2024 için Piastri, daha önce Daniel Ricciardo ile çalışmış olan yarış mühendisi Tom Stallard ile çalışmaya devam edecek.

Piastri, Stallard ile olan ilişkisi hakkında, "Tüm yarış mühendisliği ekibinizle güçlü bir ilişki kurmak her zaman önemlidir. Bu yıl özellikle bir çaylak olarak bana çok yardımcı oldular." 

"İyi bir anlayış ve iyi bir iletişim, aracı ileriye götürmek için çok önemli. Birlikte çalışma şeklimiz gerçekten olumlu oldu."

"Her yarışta, toplantı ve bilgilendirme toplantılarında birlikte çok fazla zaman geçirdiğimiz için bu ilişkiler gelişmeye devam ediyor. Hepsini tanımak harikaydı." yorumunu yaptı.

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