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Formula 1 Japonya GP

Piastri: "Henüz Ferrari seviyesinde olmadığımız açık"

Oscar Piastri, Japonya Grand Prix'sinin takıma 'hâlâ yapması gereken işler' olduğunu gösterdiğini dile getirirken, McLaren'ın henüz Ferrari seviyesinde olmadığını itiraf etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Oscar Piastri, McLaren MCL38

Zak Mauger / Motorsport Images

Piastri, 6. sıradan başladığı yarışta 2 sıra gerileyerek damalı bayrağı 8. sırada geçti. 

Yarışın son turlarında McLaren pilotu, George Russell ile 7. sıra için tekerlek tekerleğe bir mücadele verdi. Daha taze lastiklere sahip olan Russell Piastri'ye atak yaparken, Piastri'ye önündeki [Fernando] Alonso'dan aldığı DRS destek oluyordu. 

Ancak Avustralyalı pilot daha fazla direnemedi ve Russell kendisini geçmeyi başardı.

Yarışın ardından Piastri, bu mücadele ile ilgili şunları söyledi: "Bunlar kesinlikle mücadele etmek istediğimiz pozisyonlar değil."

"Lastikler konusunda biraz zorluk yaşadık. Sanırım etrafımızdaki araçların hızına sahip değildik, bunun nedenini biraz araştırmamız gerekiyor."

"Alonso'nun enerjiyi kullanma şeklinden beni DRS'de tutmaya çalıştığını anlayabiliyordum, böylece George beni geçip ona atak yapmaya çalışmayacaktı."

"Yani ne yaptığını çok iyi biliyordum ama son virajda bir hata yaptım ve lastikleri kilitledim."

"Bu yarış, hâlâ yapmamız gereken işler olduğunu gösterdi. Henüz Ferrari seviyesinde olmadığımız açık, bu yüzden biraz daha fazlasını bulmamız gerekiyor."

"Sanırım kendi adıma da çok iyi bir hafta sonu geçirmedim, bu yüzden içsel olarak da bakmamız gerekiyor ama bence kesinlikle araçta biraz daha hız bulmamız gerekiyor. "

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