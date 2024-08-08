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Formula 1 Belçika GP

Piastri: "Hedefimiz takımlar şampiyonluğu"

Oscar Piastri, McLaren'ın sürücüler şampiyonluğundan ziyade takımlar şampiyonasına odaklandığını söylüyor.

Ezel Tan
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 3rd position, sprays Champagne on the podium

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 3rd position, sprays Champagne on the podium

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sezonun bitimine 10 yarış kala McLaren, Red Bull Racing'in 42 puan gerisinde bulunuyor fakat Red Bull'un aksine McLaren, iki pilotla da düzenli puanlar almayı başarıyor.

Bundan ötürü Red Bull'un sezon sonunda şampiyonluğu McLaren'a kaybetme ihtimali bir hayli yüksek.

Oscar Piastri de Woking merkezli ekibin sezon sonunda şampiyon olabileceği görüşünde.

Piastri şöyle konuştu: "Takımın ana hedefi takımlar şampiyonluğunu kazanmak ve bunu başarmak için çok iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum."

"Son altı ya da yedi yarışta Red Bull ile aramızdaki farkı büyük oranda azalttık."

"Elbette sürücüler şampiyonasında da mümkün olduğunca üst sıralarda yer almak istiyorum. Kendimi şampiyonluk mücadelesinin dışında tutmuyorum ama bu gerçekten çok zor bir iş."

"Güçlü mücadeleler vermek ve tutarlı şekilde ön tarafta mücadele etmek istiyorum çünkü bunun takımlar şampiyonluğunu kazanmamıza yardım edeceğini düşünüyorum."

"Eğer sezon sonuna doğru Lando'nun şampiyonluk mücadelesinde benim yardımıma ihtiyaç duyacağı bir durum olursa, o zaman bunu tartışırız. "

"Ancak dediğim gibi, öncelikli hedefimiz takımlar şampiyonası ve bunun için işimi elimden geldiğince iyi yapmaya çalışacağım."

Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, 3. pozisyon, Basın Toplantısında

Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, 3. pozisyon, Basın Toplantısında

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

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