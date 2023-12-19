Piastri: "Hedefimiz en az 2023 kadar iyi bir yıl geçirmek"

McLaren takımı 2023'ün ikinci yarısını güçlü şekilde geçirdi ve her iki pilot da birden fazla kez podyuma çıktı.

Çaylak sezonunu iki podyumla tamamlayan Oscar Piastri, Katar'daki sprint yarışını kazanarak son yılların en iyi çaylağı da oldu.

Takımın yıl boyunca kaydettiği ilerlemeye dikkat çeken Piastri, 2024'te daha da güçlü olabileceklerini söyledi.

Piastri, "Takımımız sezonun ikinci yarısında çok daha iyi bir performans sergiledi."

"Gelecek yıl daha fazlası için mücadele etmeyi ya da en azından 2023'teki kadar iyi hafta sonları geçirmeyi umuyoruz. Fakat Mercedes ve Ferrari'nin de aynı beklentilere sahip olduğunu düşünüyorum."

"Yeni sezona bu yıldan daha iyi bir başlangıç yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Avustralyalı sürücü, kendi tarafında da daha iyisini yapabileceğine inanıyor.

"Deneyimimin arttığını hissediyorum ve umarım bu deneyimi içinde bulduğumuz her durumda kullanabilirim."

"Şu anda kesinlikle sene başına kıyasla daha fazla şey biliyorum. Yarış temposunda üzerinde çalışmam gereken çok şey var ama hedefime yavaş yavaş yaklaştığımı hissediyorum."

"Pistteki performansımdan da memnunum."

"Gelecek yıl zaten tüm pistleri biliyor olacağım. Bu sezon mesela bir hafta sonu bittiğinde, hafta sonuna başladığım ana kıyasla çok daha fazlasını biliyordum."

"Umarım gelecek yıl daha da güçlü bir performans sergileriz."