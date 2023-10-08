Piastri: "Hayatımın en zor yarışıydı"

Katar Grand Prix'sine altıncı sıradan başlayan Oscar Piastri, ilk virajda Mercedes'lerin temasıyla yaşanan kaosu fırsata çevirdi ve ilk virajı ikinci sırada döndü.

İlk virajı ikinci sırada dönmesinin ardından yarışı çok iyi yöneten çaylak pilot, damalı bayrağı da 2. sırada gördü ve üst üste 2. kez podyuma çıkmış oldu.

Dün sprint yarışını kazanan, Pazar ise ikinci olarak podyuma çıkan Piastri; yarışın ardından oldukça yorgundu.

18 turda bir lastik değiştirme zorunluluğu olduğundan yarış boyunca "tam gaz" gittiklerini söyleyen Piastri, 57 tane sıralama turu atmış gibi hissettiğini de ekliyor.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Piastri, "Kesinlikle hayatımın en zor yarışıydı. Üç pit-stop yaptığımızdan tüm yarış tam gaz gittik ve 57 tane sıralama turu atmışım gibi hissettirdi."

"Gerçekten iyi bir yarıştı, tempomuz etkileyiciydi ve tüm lastiklerim bir arada kaldığı için mutluyum. Ayrıca birinci viraj güzeldi. Yarıştan önceki stratejimiz kesinlikle buydu!" dedi.