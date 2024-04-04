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Formula 1 Japonya GP

Piastri: "Hâlâ yenilmesi gereken takım Red Bull"

Avustralya GP'de takı arkadaşının ardından 4. sırada yarışı tamamlayan Oscar Piastri, Melbourne'de Ferrari'nin kazanmasına rağmen yenilmesi gereken takımın hâlâ Red Bull olduğunu düşünüyor.

Burak Yasul
Oscar Piastri, McLaren F1 Team

Sam Bagnall / Motorsport Images

Avustralya GP'de McLaren ikilisi Ferrarilerin ardından damalı bayrağa gelerek hafta sonunun en iyi ikinci takımı olmuşlardı.

Oscar Piastri, podyumun son basamağında yer alan takım arkadaşı Lando Norris'in ardından 4. sırada yarşı tamamlamıştı.

İki Mclaren sürücüsünün yarış içerisindeki tempolarından dolayı yarışın orta noktasında Mclaren, Norris'i ön sıraya taşıyıp Leclerc'ten ikinciliği çalmaya çalışmışlardı ancak hızları yeterli olamamıştı.

İki hafta sonra Japonya'ya geldiğimizde geçen yıl sezonun daha geç bölümünde yapılan yarışta güçlü bir performans sergilemişlerdi. Suzuka'nın sezonun bu bölümü için gelişim açışından ne kadar turnosol kağıdı görevi gördüğü sorulduğunda Piastri, " Dürüst olmak gerekirse, bunun bir turnusol testi olduğunu düşünmüyorum."

"Bence bu yıl şimdiye kadar oldukça farklı pistlerde elde ettiğimiz tempo oldukça cesaret vericiydi."

"Bence burası da bize uygun olmalı, tabii ki kağıt üzerinde. Ama bence son birkaç yarışta daha da netleşen şey, artık sadece bizim için iyi olan bir pist olmadıkları."

"Ferrari'nin yüksek hız performansında kesinlikle ileriye doğru adımlar attığını düşünüyorum. Red Bull tabii ki hâlâ güçlü. Aston Martin yüksek hız performansında ilerleme kaydetti."

"Diyelim ki geçen yıl bazı yüksek hızlı pistlerde elde ettiğimiz avantajdan artık o kadar keyif aldığımızı sanmıyorum. Bu yüzden mücadelenin yakın geçmesini bekliyorum. Ferrari'nin güçlü olmasını bekliyorum."

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Ama evet, diğer bazı pistlere kıyasla belki bize daha fazla yardımcı olacak." dedi.

Sezonun ilkiki yarışının galibi ve bu sezonun şampiyonluk favorisi MAx Verstappen'e karşı mücadele edip edemeyecekleri sorulduğunda Piastri, " Göreceğiz. Bence şu anda bu hâlâ iddialı."

"Red Bull'un bu hafta sonu kesinlikle yenilmesi gereken takım olmasını bekliyorum. Bence Melbourne'deki antrenmanlarda bile Ferrari inanılmaz derecede güçlü görünüyordu ve Max yine de pole pozisyonunu aldı."

"Yani bence hâlâ yenilmesi gereken takım onlar olacak. Ferrari'nin de güçlü olacağını düşünüyorum, umarım rekabetçi olabiliriz. Ama bence Max ve Red Bull muhtemelen herkesi geride bırakacak." dedi.

Japonya için özel bir heyecanının olup olmadığı sorusuna Piastri, "Hem evet hem hayır."

"Sanırım benim için Japonya'ya geri dönmek çok güzel. Sanki bir ay önce buradaymışız gibi hissediyorum."

"Bu yüzden bu kadar erken dönmek biraz garip. Ama evet, öyle. Japonya'yı seviyorum, açıkçası geçen yıl başarılı bir hafta sonu geçirdim."

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ama aynı zamanda geçen yılki hafta sonundan geri döndüğümde bazı net hedefler ve amaçlarla ayrıldım."

"Bu yüzden F1 açısından oldukça hızlı bir geri dönüşe sahip olmak ve geçen sezondan bazı şeyler üzerinde çalışmak güzel."

"Dürüst olmak gerekirse, hafta sonu nasıl geçerse geçsin, kişisel olarak nasıl gelişebileceğimi görmek beni en çok heyecanlandıran şeylerden biri. Ama evet, gerçekten keyif aldığım ve ilk podyumumu elde ettiğim bir piste geri dönmek her zaman güzeldir." dedi.

Çaylak olarak başladığı sezonda ilk podyumunu Japonya GP'de elde eden Piastri'ye gerçek bir Formula 1 pilotu olarak kendini hissettii yerin Japonya olup olmadığı sorusuna, "Sanırım benim için kendimi biraz daha ait hissettiğim hafta sonu Silverstone'du."

"Sanırım geçen yıl buradaki sıralama performansımdan çok memnundum. Yarıştan ise kesinlikle daha az."

"Bu yüzden kesinlikle geliştirmem gereken bazı alanlar olduğunu düşünüyorum. Ancak geçen yıl burada ilk podyumu elde etmek güzeldi. Ancak, daha önce bazı iyi performanslar sergilediğimi ve bu hafta sonu dışında daha iyi performanslar sergilediğimi hissettim." dedi.

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