Piastri: "Hâlâ öğrenmem gereken çok şey var"

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McLaren pilotu, yarışın sonlarına doğru meydana gelen ve birçok pilotun karıştığı çarpışmaların ardından Melbourne'da sekizinci sırayı aldı.

21 yaşındaki pilot, 'beladan uzak durduğu' için memnun olduğunu belirtti.

Piastri, "Evet, özellikle ilk puanlarımı evimde aldığım için kesinlikle mutluyum."

"Çılgın bir yarıştı, sanırım üç kırmızı bayrak gördüğüm ilk yarıştı, muhtemelen çoğu insanın böyle ilk yarışıdır. Kendimizi beladan uzak tuttuk ve puanlara ulaştık, bu harika!" dedi.

Piastri 'olumlu bir gün' geçirdiği için memnun olsa da AlphaTauri'den Yuki Tsunoda'yı geçmeye çalışırken hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti.

Birkaç tur boyunca Japon pilotun arkasında kaldı ve bunun sebebini aracın ERS sistemiyle ilgili sorunları olarak gösterdi.

Piastri, "Sanırım ilk tur oldukça iyiydi ama sonra yarışın ortasında Yuki'nin arkasında biraz fazla kaldım. Geçecek bir yol bulamadım, sonra da ERS'yi doğru yerde kullanmak için birkaç farklı şey denedim."

"Kesinlikle üzerinde çalışılabilecek bazı şeyler var ama sanırım bir kez geçtiğimde hızım oldukça iyi görünüyordu."

"Sanırım diğerlerini geçmek için ERS'yi en etkili nasıl kullanacağıma dair hâlâ öğrenmem gereken şeyler var." dedi.