Formula 1 Katar GP

Piastri: "Hafta sonunun en büyük sürprizi Mercedes'in hızı"

Oscar Piastri, Katar’daki sıralama turlarının ardından özellikle Mercedes'in yüksek hızlı virajlardaki performansına dikkat çekti.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 28 Kas 2026 19:49

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Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Oscar Piastri, Katar Grand Prix'si sıralama turlarını dördüncü sırada tamamlamasının ardından McLaren'ın hafta sonu boyunca istikrarlı bir performans sergilediğini söyledi.

Piastri, son turunda zaman kaybettiği noktayı bildiğini ancak turun geri kalanından memnun olduğunu belirtti.

Piastri, "Bu hafta sonu her seansta Lando ile aramızda yaklaşık 0.05 saniyelik fark vardı."

“Farkın az olması ve yeniden normal şekilde küçük ayarlamalar yapabildiğimiz bir noktaya dönmemiz güzel oldu. Son turumda zamanı nerede kaybettiğimi zaten biliyorum, turun geri kalanı iyiydi."

"Haftanın genel hissiyatı açısından her şey yeniden normale döndü. Yalnızca biraz daha hızlı olmayı isterdim. Ancak takım olarak üçüncü ve dördüncü sıranın kesinlikle elde edebileceğimiz en iyi sonuç olduğunu düşünüyorum.”"

"Ben kendi açımdan tüm turlarımın oldukça iyi olduğunu hissettim, Lando'nun turları da muhtemelen oldukça iyiydi, bence masada pek bir şey bırakmadık. Red Bull'un önünde olmak güzel ama bunu sürekli hale getirmemiz lazım."

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Ferrari'nin sıralama turlarındaki performansının da dikkat çekici olduğunu belirten Piastri, Mercedes'in yüksek hızlı virajlardaki üstünlüğünü ise hafta sonunun en büyük sürprizi olarak değerlendirdi.

"Burada oldukça fazla düzlük ve çok yüksek hızlı bir bölüm var; buralarda da güç dağıtımına ihtiyaç duyuyorsunuz."

"Genel olarak Ferrari'nin güçlü olduğunu gördüğümüz yerler düşük ve orta hızlı bölümler. Bence Mercedes bu hafta sonu yüksek hızda inanılmaz bir performans sergiledi. Kesinlikle referans noktası onlar oldular, bu hafta sonunun en büyük sürpriz, Mercedes'in hızı."

"Son dönemde Mercedes'i gerçekten rekabetçi gördüğümüz pistler, çok uzun düzlüklerin olduğu pistlerdi. Burada ise her şey maksimum yüksek hızlı yere basma kuvvetiyle ilgili. Ama şu ana kadar herkesi geride bıraktılar."

"İçinde bulunduğumuz durum, gelecek yıl nerelerde çalışmaya devam etmemiz gerektiği konusunda bize yararlı bilgiler sağlıyor. Oldukça yoğun çalıştığımızı biliyorum, umarım başarılı oluruz." dedi.

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- Motorsport.com Ekibi

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