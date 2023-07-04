Piastri güncellenmiş araca Silverstone'da geçecek

McLaren, bu yılki güncellemelerine Silverstone'da devam etmiş ve bu kapsamda sadece Lando Norris Avusturya'da yeni parçaları kullanmıştı.

İngiliz pilot, hafta sonunun yıldızlarından birisiydi ve yeni güncellemelerin işe yaradığını apaçık gösterdi.

Bunun üzerine McLaren, ekndi ülkesindeki Britanya GP için Oscar Piastri'ye de yeni güncellemeleri verme kararı aldı.

Hafta sonu öncesinde konuşan Andrea Stella, "Tüm takım taraftarlarımızın ve takım çalışanlarımızın önünde yarışmak için sabırsızlanıyor."

"Silverstone'daki yarış çoğu için araçları pistte görebilecekleri tek fırsat."

"Takım Avusturya'da 12 puan kazandı, ki bu çok iyi bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Lando'nun aracına yapılan güncellemelerin işe yaradığını görmek güzeldi. Güncellemeler bu hafta sonu Oscar'ın MCL60'ında da yer alacak."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, battles with Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Avusturya'daki cesaret verici sonuca rağmen gerçekçi kalmaya devam ediyoruz. En önemli şey ilerlemeye ve gelişmeye devam etmek. Ufak ufak olacak fakat her gün adım atacağız."

"Silverstone'daki pist Avusturya'dakinden çok farklı fakat tüm F1 taraftarlarının ve sürücülerin sevdiği bir başka pistte iyi sonuçlar almayı umuyoruz." dedi.

Piastri de yeni güncellemeleri test etmek için sabırsızlandığını söyledi.

"McLaren'deki ilk ev yarışım için çok heyecanlıyım. Takımdaki herkes bunu sabırsızlıkla bekliyor ve taraftarlarımızı görmek harika olacak."

"Avusturya'daki yarış hem acı hem tatlıydı. Takımın puan kazanmasını sağlayan güncellemelerle ilerleme kaydettiğini görmek güzeldi."

"Bu hafta takımın fabrikasına giderek simülatörde çalışmalar yapacağım, aynı zamanda yeni parçaları pist üstünde denemek için sabırsızlanıyorum.