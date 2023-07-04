Piastri güncellenmiş araca Silverstone'da geçecek
McLaren pilotu Oscar Piastri, güncellenmiş aracı Silverstone'da kullanacağını doğruladı.
McLaren, bu yılki güncellemelerine Silverstone'da devam etmiş ve bu kapsamda sadece Lando Norris Avusturya'da yeni parçaları kullanmıştı.
İngiliz pilot, hafta sonunun yıldızlarından birisiydi ve yeni güncellemelerin işe yaradığını apaçık gösterdi.
Bunun üzerine McLaren, ekndi ülkesindeki Britanya GP için Oscar Piastri'ye de yeni güncellemeleri verme kararı aldı.
Hafta sonu öncesinde konuşan Andrea Stella, "Tüm takım taraftarlarımızın ve takım çalışanlarımızın önünde yarışmak için sabırsızlanıyor."
"Silverstone'daki yarış çoğu için araçları pistte görebilecekleri tek fırsat."
"Takım Avusturya'da 12 puan kazandı, ki bu çok iyi bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Lando'nun aracına yapılan güncellemelerin işe yaradığını görmek güzeldi. Güncellemeler bu hafta sonu Oscar'ın MCL60'ında da yer alacak."
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, battles with Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Avusturya'daki cesaret verici sonuca rağmen gerçekçi kalmaya devam ediyoruz. En önemli şey ilerlemeye ve gelişmeye devam etmek. Ufak ufak olacak fakat her gün adım atacağız."
"Silverstone'daki pist Avusturya'dakinden çok farklı fakat tüm F1 taraftarlarının ve sürücülerin sevdiği bir başka pistte iyi sonuçlar almayı umuyoruz." dedi.
Piastri de yeni güncellemeleri test etmek için sabırsızlandığını söyledi.
"McLaren'deki ilk ev yarışım için çok heyecanlıyım. Takımdaki herkes bunu sabırsızlıkla bekliyor ve taraftarlarımızı görmek harika olacak."
"Avusturya'daki yarış hem acı hem tatlıydı. Takımın puan kazanmasını sağlayan güncellemelerle ilerleme kaydettiğini görmek güzeldi."
"Bu hafta takımın fabrikasına giderek simülatörde çalışmalar yapacağım, aynı zamanda yeni parçaları pist üstünde denemek için sabırsızlanıyorum.
Wolff: "FIA'nın katı tutumu, bütçe sınırında hile yapanları bulmasını sağlayacak"
Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık"
McLaren, neden tamamen krom rengine dönmedi?
McLaren, neden tamamen krom rengine dönmedi? McLaren, neden tamamen krom rengine dönmedi?
Avusturya'nın en hızlı pit stopu McLaren'dan geldi
Avusturya'nın en hızlı pit stopu McLaren'dan geldi Avusturya'nın en hızlı pit stopu McLaren'dan geldi
McLaren, sidepod tasarımında Aston Martin'i takip etti
McLaren, sidepod tasarımında Aston Martin'i takip etti McLaren, sidepod tasarımında Aston Martin'i takip etti
McLaren, Norris'in cezasıyla ilgili "gözden geçirme hakkı" talebinde bulundu
McLaren, Norris'in cezasıyla ilgili "gözden geçirme hakkı" talebinde bulundu McLaren, Norris'in cezasıyla ilgili "gözden geçirme hakkı" talebinde bulundu
Norris, McLaren F1'in güncellemelerini görmek için sabırsızlanıyor
Norris, McLaren F1'in güncellemelerini görmek için sabırsızlanıyor Norris, McLaren F1'in güncellemelerini görmek için sabırsızlanıyor
McLaren MCL60, sonraki üç yarışta "farklı bir kimliğe" bürünecek
McLaren MCL60, sonraki üç yarışta "farklı bir kimliğe" bürünecek McLaren MCL60, sonraki üç yarışta "farklı bir kimliğe" bürünecek
Son Haberler
Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser
Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser
Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey"
Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey" Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey"
McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi"
McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi" McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi"
Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık"
Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık" Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.