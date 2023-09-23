Piastri: "Güncellemeye rağmen McLaren'ın sorunları aynı"

Oscar Piastri, bu yılki en iyi sıralama seanslarından birisini geçirdiği Suzuka'da ikinci olmayı başardı ve pazar günü bu yılki ilk podyumunu alacak gibi görünüyor.

Sıralama turlarının ardından konuşan genç yetenek, şöyle dedi: "Çok mutluyum. Dün sağlam bir hafta sonu geçirebileceğimizi düşünüyorduk. Sanırım bu sabah bazı iyi değişiklikler yaptık ve araç 3. antrenman seansında hızlı görünüyordu."

"Ben de piste daha fazla alışmaya başladım. Şimdi ilk çizgide olmaktan çok ama çok mutluyum."

"Tabii ki aradaki fark tercih ettiğimden biraz daha fazla. Fakat ikinci olduğum için mutluyum."

Ne kadar daha zaman bulabileceği sorusuna Piastri, "Biraz daha fazlası olabilirdi. Sanırım ilk sektörden sonra birkaç ondalık kazanmıştım fakat her halükarda bu kadar saniye bulamazdım."

"Yani sonuç üzerinde büyük bir etkisi olmadı." dedi.

Piastri, Singapur'un aksine bu hafta sonu yeni paketle yarışıyor.

Aracın güçlü yönleri sorulduğunda Avustralyalı pilot, "Bence aracın güçlü yönleri her zamankiyle aynı, hızlı virajlar, yüksek hızlı virajlar..."

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

"Bence yine aynı yerlerde zorlanıyoruz. Elbette atılan adımlar doğru yönde ve aracı daha hızlı hale getirmiş durumda fakat en hızlı olmak için birkaç adıma daha ihtiyacımız var."

"Bu açıdan Singapur'dan çok da farklı hissettirmiyor. Sanırım pist de o kadar farklı ki bir şey söylemek zor ama çok da kötü değil." dedi.

McLaren'ın yarışta Red Bull ile çekişip çekişemeyeceği büyük merak konusu.

Piastri bu konuyla ilgili de şöyle dedi: "Deneyeceğiz."

"Silverstone'da elimizden geleni yaptık, aynı şeyi yapmaya çalışacağız fakat zor olacak."

"Bence yarın da çok zor bir yarış olacak. Bu açıdan Silverstone'dan çok farklı. Tüm hafta sonu lastik aşınması çok yüksekti."

"Lastik seçimlerine baktığımda, çoğu takımın birden fazla pit stop beklediğini söyleyebilirim. Max üç set yumuşak lastik kullandı, geri kalanını sakladı. Yani yarın dört pit stop yapacak! (gülüyor)"

"Bu açıdan Silverstone'dan çok farklı bir yarış olacak ve bence daha fazla aşınma, daha fazla pit stop olacak. Haliyle hata ihtimali artacak."

"Lastikleri ne kadar iyi yönetebildiğinizi de test edecek, bu yüzden tam gaz gitmek ya da aracın size izin verdiği kadar hızlı gitmek kadar basit bir şey olmayacak."