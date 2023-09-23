Piastri: "Güncellemeye rağmen McLaren'ın sorunları aynı"
Oscar Piastri, McLaren'ın getirdiği son güncellemeye rağmen aynı sorunlardan muzdarip olduğunu düşünüyor.
Oscar Piastri, bu yılki en iyi sıralama seanslarından birisini geçirdiği Suzuka'da ikinci olmayı başardı ve pazar günü bu yılki ilk podyumunu alacak gibi görünüyor.
Sıralama turlarının ardından konuşan genç yetenek, şöyle dedi: "Çok mutluyum. Dün sağlam bir hafta sonu geçirebileceğimizi düşünüyorduk. Sanırım bu sabah bazı iyi değişiklikler yaptık ve araç 3. antrenman seansında hızlı görünüyordu."
"Ben de piste daha fazla alışmaya başladım. Şimdi ilk çizgide olmaktan çok ama çok mutluyum."
"Tabii ki aradaki fark tercih ettiğimden biraz daha fazla. Fakat ikinci olduğum için mutluyum."
Ne kadar daha zaman bulabileceği sorusuna Piastri, "Biraz daha fazlası olabilirdi. Sanırım ilk sektörden sonra birkaç ondalık kazanmıştım fakat her halükarda bu kadar saniye bulamazdım."
"Yani sonuç üzerinde büyük bir etkisi olmadı." dedi.
Piastri, Singapur'un aksine bu hafta sonu yeni paketle yarışıyor.
Aracın güçlü yönleri sorulduğunda Avustralyalı pilot, "Bence aracın güçlü yönleri her zamankiyle aynı, hızlı virajlar, yüksek hızlı virajlar..."
Oscar Piastri, McLaren MCL60
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
"Bence yine aynı yerlerde zorlanıyoruz. Elbette atılan adımlar doğru yönde ve aracı daha hızlı hale getirmiş durumda fakat en hızlı olmak için birkaç adıma daha ihtiyacımız var."
"Bu açıdan Singapur'dan çok da farklı hissettirmiyor. Sanırım pist de o kadar farklı ki bir şey söylemek zor ama çok da kötü değil." dedi.
McLaren'ın yarışta Red Bull ile çekişip çekişemeyeceği büyük merak konusu.
Piastri bu konuyla ilgili de şöyle dedi: "Deneyeceğiz."
"Silverstone'da elimizden geleni yaptık, aynı şeyi yapmaya çalışacağız fakat zor olacak."
"Bence yarın da çok zor bir yarış olacak. Bu açıdan Silverstone'dan çok farklı. Tüm hafta sonu lastik aşınması çok yüksekti."
"Lastik seçimlerine baktığımda, çoğu takımın birden fazla pit stop beklediğini söyleyebilirim. Max üç set yumuşak lastik kullandı, geri kalanını sakladı. Yani yarın dört pit stop yapacak! (gülüyor)"
"Bu açıdan Silverstone'dan çok farklı bir yarış olacak ve bence daha fazla aşınma, daha fazla pit stop olacak. Haliyle hata ihtimali artacak."
"Lastikleri ne kadar iyi yönetebildiğinizi de test edecek, bu yüzden tam gaz gitmek ya da aracın size izin verdiği kadar hızlı gitmek kadar basit bir şey olmayacak."
Son Haberler
Red Bull, 2024 sonrası için pilot seçeneklerini araştırmaya başladı!
Red Bull, 2024 sonrası için pilot seçeneklerini araştırmaya başladı! Red Bull, 2024 sonrası için pilot seçeneklerini araştırmaya başladı!
Russell, Hamilton'a "baskı kurduğu için" mutlu
Russell, Hamilton'a "baskı kurduğu için" mutlu Russell, Hamilton'a "baskı kurduğu için" mutlu
WSBK Aragon 2. yarış: Bautista kazandı, Toprak ikinci, Locatelli yarış dışı kaldı
WSBK Aragon 2. yarış: Bautista kazandı, Toprak ikinci, Locatelli yarış dışı kaldı WSBK Aragon 2. yarış: Bautista kazandı, Toprak ikinci, Locatelli yarış dışı kaldı
Alonso "aslanların önüne atıldığı" sözlerine açıklama getirdi: "Kızmadım"
Alonso "aslanların önüne atıldığı" sözlerine açıklama getirdi: "Kızmadım" Alonso "aslanların önüne atıldığı" sözlerine açıklama getirdi: "Kızmadım"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar