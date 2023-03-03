Piastri: "Gridin ortasında bir yerdeyiz"
McLaren'ın genç sürücüsü Oscar Piastri, yeni sezona hazır olduğunu söylerken, İngiliz ekibin orta grupta bir yerde olduğunu söylüyor.
Oscar Piastri, yeni sezonda bir yıllık aradan sonra pistlere dönecek fakat bu kez McLaren ile Formula 1'de yarışacak.
Kariyeri boyunca bunun için çabaladığını söyleyen genç sürücü, oldukça heyecanlı görünüyor.
Perşembe günkü basın toplantısında konuşan Piastri, "Gerçekten sabırsızlanıyorum. Yarışmaya başlayalı yaklaşık 12 yıl oldu. Bugüne kadar olan her şey, bunun için yapılan hazırlıklardı."
"Şimdi kendimi bir Formula 1 pilotu olarak adlandırmak ve ilk yarışıma hazırlanmak kesinlikle özel bir duygu."
"Sanırım geçen sezon yarışlara katılmadığım için, yarışmaktan ne kadar keyif aldığımı bir kez daha anladım. Kötü zamanlarda dahi, o kötü zamanlara sahip olmanın burada hiç olmamaktan daha iyi olduğunu öğrendim."
Oscar Piastri, McLaren, talks to the press
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
"Dolayısıyla geçmişe kıyasla daha aç şekilde geri döndüğümü söyleyebilirim. Şimdi bu gridde olmak harika bir his. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum."
"Geçen yıl bazı testler yaptım, pistte kendi başıma epeyce teste çıktım fakat tabii ki etrafınızda başka insanların olmasıyla aynı şey değil."
"Rekabetçi bir ortamda olmak daha zor. Evdeki simülatörümde biraz simülatör yarışı yaptım ama gerçek hayatla aynı şey değil."
"Yani evet, elimden geleni yaptım ve şimdi mücadeleye geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
Piastri, McLaren'ın nasıl olduğu sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Bence ortalarda bir yerdeyiz."
"Açıkçası testler pek de sorunsuz geçmedi. Fakat sanırım ilerleyen günlerde nerede olduğumuzu daha iyi anlayacağız."
"Bence orta grupta bir yerdeyiz. Cumartesi gecesi tam olarak nerede olduğumuzu göreceğiz."
Bottas: "Red Bull, Ferrari ve Aston Martin diğerlerinden biraz daha önde"
2023 Bahreyn GP saat kaçta, hangi kanalda?
Son Haberler
Leclerc: "Yarış temposunda zayıf görünüyoruz"
Leclerc: "Yarış temposunda zayıf görünüyoruz" Leclerc: "Yarış temposunda zayıf görünüyoruz"
Verstappen: "Sıralama turlarında her şey bir araya geldi"
Verstappen: "Sıralama turlarında her şey bir araya geldi" Verstappen: "Sıralama turlarında her şey bir araya geldi"
F2 Bahreyn: Boschung 96. yarışında ilk galibiyetine ulaştı!
F2 Bahreyn: Boschung 96. yarışında ilk galibiyetine ulaştı! F2 Bahreyn: Boschung 96. yarışında ilk galibiyetine ulaştı!
Bahreyn GP: Sezonun ilk pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2!
Bahreyn GP: Sezonun ilk pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2! Bahreyn GP: Sezonun ilk pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2!
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.