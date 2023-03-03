Piastri: "Gridin ortasında bir yerdeyiz"

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Oscar Piastri, yeni sezonda bir yıllık aradan sonra pistlere dönecek fakat bu kez McLaren ile Formula 1'de yarışacak.

Kariyeri boyunca bunun için çabaladığını söyleyen genç sürücü, oldukça heyecanlı görünüyor.

Perşembe günkü basın toplantısında konuşan Piastri, "Gerçekten sabırsızlanıyorum. Yarışmaya başlayalı yaklaşık 12 yıl oldu. Bugüne kadar olan her şey, bunun için yapılan hazırlıklardı."

"Şimdi kendimi bir Formula 1 pilotu olarak adlandırmak ve ilk yarışıma hazırlanmak kesinlikle özel bir duygu."

"Sanırım geçen sezon yarışlara katılmadığım için, yarışmaktan ne kadar keyif aldığımı bir kez daha anladım. Kötü zamanlarda dahi, o kötü zamanlara sahip olmanın burada hiç olmamaktan daha iyi olduğunu öğrendim."

Oscar Piastri, McLaren, talks to the press Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Dolayısıyla geçmişe kıyasla daha aç şekilde geri döndüğümü söyleyebilirim. Şimdi bu gridde olmak harika bir his. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum."

"Geçen yıl bazı testler yaptım, pistte kendi başıma epeyce teste çıktım fakat tabii ki etrafınızda başka insanların olmasıyla aynı şey değil."

"Rekabetçi bir ortamda olmak daha zor. Evdeki simülatörümde biraz simülatör yarışı yaptım ama gerçek hayatla aynı şey değil."

"Yani evet, elimden geleni yaptım ve şimdi mücadeleye geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Piastri, McLaren'ın nasıl olduğu sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Bence ortalarda bir yerdeyiz."

"Açıkçası testler pek de sorunsuz geçmedi. Fakat sanırım ilerleyen günlerde nerede olduğumuzu daha iyi anlayacağız."

"Bence orta grupta bir yerdeyiz. Cumartesi gecesi tam olarak nerede olduğumuzu göreceğiz."