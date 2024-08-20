Piastri gözünü şampiyonanın üst sıralarına dikti

Oscar Piastri halihazırda şampiyonada dördüncü sırada yer alıyor fakat McLaren'ın performans göz önüne alındığında ilk ikiyi hedefleyebilir.

Yaz arasında çok iyi dinlediğini söyleyen Avustralyalı sürücü, kalan yarışlarda "yükselme" niyetinde olduğunu açıkladı.

Piastri şöyle dedi: "Geri döndüğümüz için çok mutluyum."

"Yarışlardan uzaklaşıp dinlenmeye vakit ayırmak güzel olsa da, şimdi mücadeleye tekrar hazırım ve sezonun ikinci yarısını sabırsızlıkla bekliyorum."

"Sezon arasından önce elde ettiğim sonuçlardan memnundum. Macaristan'da galibiyet ve Spa'da ikincilik elde etmek güzeldi."

"Hollanda'da direksiyon başına geçmeyi sabırsızlıkla bekliyorum, çünkü bu pistteki yarış hafta sonları her zaman harika geçiyor."

"Şampiyonada daha üst sıralara çıkmak için çok çalışacağım."