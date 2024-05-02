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Formula 1 Miami GP

Piastri: "Getirdiğimiz güncellemeler fark yaratmalı"

McLaren pilotu Oscar Piastri, bu hafta sonu getirdikleri güncellemelerin fark yaratacağını düşünüyor.

Ezel Tan
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, talks to the media

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren takımı Miami'deki yarış hafta sonu için bir dizi güncelleme hazırladı ve bunların fark yaratmasını bekliyor.

Bugün Miami'de konuşan Piastri şöyle dedi: "Araca bazı güncellemeler eklediğinizde beklediğiniz şey gelişmektir. Umarım bu güncellemeler gelişmemizi sağlar "

"Sprint hafta sonu olduğu için antrenman sırasında potansiyellerini tam olarak ortaya koymak zor olacak ancak ileriye doğru önemli bir adım olacaklarını düşünüyorum."

"Geçen yıl takım Bakü'deki yarışa bazı yeni parçalar getirdi ve bu yarış Miami'den hemen önce gerçekleşti. Sonrasında burada çok kötü bir performans sergiledik ve bu gerçek bir şok oldu."

"Dolayısıyla bu pistin aracımıza ne kadar uyacağını göreceğiz ama yeni parçaların tam olarak beklediğimiz gibi çalışacağına  inanmak istiyorum."

"Gelişim sürecinde geçen yıl seçtiğimiz yöne sadık kalmaya çalışıyoruz, ancak bu araçların yapabileceklerinin sınırına geldikçe gelişmek de zorlaşıyor, bu nedenle bu hafta sonu bizi nelerin beklediğini göreceğiz."

"Ancak ön tarafa giderek daha da yaklaştığımızı düşünüyorum. Geçen sezonun sonunda bazı pistlerde Red Bull Racing'e çok yaklaşmıştık. Fakat aracımız her alanda RB20 kadar iyi değil."

"Önümüzde yapacak çok iş var ve bu hafta sonu getireceğimiz güncellemelerin fark yaratmasını bekliyoruz."

"Bundan 12 ay önceki seviyemizle şimdiki seviyemizi karşılaştırmak yeterli. Takımın çok iyi durumda olduğu açık, bu nedenle sezon sonuna doğru ve gelecek yıl ön tarafta rekabet etmeyi bekliyoruz."

Oscar Piastri, McLaren F1 Team

Oscar Piastri, McLaren F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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