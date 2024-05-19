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Formula 1 Emilia Romagna GP

Piastri: "Geçiş yapmak imkansızdı"

McLaren pilotu Oscar Piastri, büyük bölümünü Ferrari difüzörü izleyerek geçirdiği Emilia-Romagna GP'de geçiş yapmanın imkansız olduğunu söyledi.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Imola'da sıralamalarda çok az farkla pole pozisyonunu kaçırarak ikinci olan Piastri, sıralamalarda Kevin Magnussen'i engellediği için 3 sıra cezası alınca bugünkü yarışa 5. sıradan başladı.

Yarışın ilk bölümünde herhangi bir kaza yaşanmazken, aynı şekilde ilk 6 sıra ilk turun sonunda başladığı pozisyonlardaydı.

Piastri, yarışın başında önündeki Ferrari pilotu Carlos Sainz'ı yarım saniye farkla takip etse de, DRS desteğine rağmen atak yapma fırsatı bulamadı. Bunun sonucunda McLaren, Piastri'yi daha erken pite aldı ve bu sayede bir sıra kazanmasını sağladı.

Yarışın ardından Sky Sports F1'e konuşan Piastri, geçiş yapmanın imkansız olduğunu söyledi.

Piastri, "Bugün geçiş yapmak çok zordu, neredeyse imkansızdı. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Carlos'u geçmeye çalışırken arkasında 20 tur falan attım ama asla yeterince yaklaşamadım."

"DRS'yi bu yıl daha kısa yaptılar, umarım tekrar daha uzun yaparlar. Yarışın geri kalanı nasıldı bilmiyorum ama benim için oldukça sıkıcıydı."

"Sanırım bugün yapabileceğimiz en iyi şey buydu. Bu hafta sonu ne kadar hızlı olduğumuzu düşünürsek bu sonuç biraz kötü." dedi.

Piastri sonuçtan tam manasıyla mutlu olmasa da performansından mutlu olduğunu söyledi.

Piastri, "Son iki hafta sonu takım için gerçekten çok iyiydi ancak aynı zamanda benim için de iyiydi çünkü ben de güçlü yarışlar çıkardım. Gösterdiğim performanstan mutluyum."

"Tabii ki daha iyi sonuçlar almak istiyorum ancak doğru şeyleri yapmaya devam edersem, zamanımın geleceğinden eminim."

"Gerçekten galibiyet için savaşabildiğimizi söylemek heyecan verici." dedi.

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