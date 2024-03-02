Piastri: "Geçen yıla kıyasla kötü bir başlangıç yapmadık"

Sezonun ilk yarışı olan Bahreyn GP'ye takım arkadaş Lando Norris ise 4. çizgiden başlayan Oscar Piastri yarışı başladığı sırada noktaladı.

Yarışın ilk bölümünde iyi bir performans sergileyen Piastri, ikinci pitlerde Hamilton önce davranınca pit çıkışında rakibine geçildi ve daha sonra yerini geri kazanmayı başaramadı.

Geçen yıla göre sezon başında büyük bir gelişme gösteren McLaren pilotu Piastri yarış sonunda, "Bence geçen yıla kıyasla yıla kötü bir başlangıç yapmadık."

Tempo aşağı yukarı düşündüğüm gibiydi. Bence Mercedes ile çok yakındık. Ferrari bir adım önde görünüyor. Red Bull ise açık ara önde."

"Önümüzdeki birkaç pistin bizim için neler sakladığını göreceğiz. Bazı daha hızlı pistler ve çok farklı asfaltlar."

"Bunun bize iyi mi yoksa kötü mü geleceğini göreceğiz. Umarım daha iyi olur. Kişisel olarak iyi bir yarış olduğunu düşünüyorum. Oldukça memnunum." dedi.

Pit çıkışında Lewis Hamilton'ın çok az önünde yer almış ancak daha sonra Hamilton rakibini ikinci virajda geçmişti. Kendisini Hamilton ile olan mücadelesi sorulan Piastri, "Yani yarışta pit stoplar ve strateji açısından biraz daha iyi yapmamız gereken birkaç şey olduğunu düşünüyorum."

"Bence olması gerekenden biraz daha yakındı. Açıkçası, bunu kaybettik. Yani... Önde kalmak için elimden geleni yaptım ama pitten çıkarken o sert lastikleri hiç kullanamadım."

Piastri'ye, Hamilton'ın konumu hakkında yeterince bilgi alıp almadığı soruldu. Piastri ise, "Orada olduğunu biliyordum."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Ama benden bir tur önce pite girdi. Sanırım biz de biraz yavaş bir pit stop yaptık. Yani bunlardan biri olmasaydı belki dayanabilirdik."

"Ama ikisini bir araya getirdiğinizde maalesef sırayı kaybettik. Yani kesinlikle bazı şeyleri biraz daha iyi yapmamız gerekiyor. Ancak temel hız ve geçen yılın başında da bir endişe kaynağı olan güvenilirlik açısından olumlu bir yerde olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Hamilton'ın arkasına düştükten sonra cevap rakibine cevap verememesi hakkında ise Piastri, "Sanırım pitten çıkarken onunla mücadele ettiğimde lastiklerime gerçekten çok fazla ısı yükledim."

"Bu yüzden lastikleri tekrar eski ısısına getirmek biraz zaman aldı ve biliyorsunuz, bu lastikler çok hassas olduğu için, potansiyel olarak tüm stint boyunca bedelini ödüyorsunuz"

"Ama bence o gerideyken bile hızlı görünüyordu. Bu araçların kirli havasında, biraz daha yaklaşmaya başladığınız anda işler zorlaşıyor. Bence sonlara doğru tempo iyiydi ama dürüst olmak gerekirse tüm yarış oldukça eşitti. Belki Lewis biraz daha hızlıydı." dedi.

Sıralama turlarında sonra Red Bull'ların çok iyi görünmediğini söyleyn Piastri, yarış tempoları hakkında ise geçen yıla benzer bir hızda olduklarını söyledi.

Piastri, "Bence geçen yıla oldukça benzer bir tempoda görünüyorlar."

"Arada geçen yıla benzer bir fark var. Dürüst olmak gerekirse çok büyük bir sürpriz değil."

"Geçen yılki yarışlarda da sıralama turlarında olduklarından daha hızlıydılar. Ama belki testlerin başında korktuğumuz kadar önde değiller ama yine de uzun bir yol var." dedi.