Piastri: "Geçen yıla kıyasla istediğimiz ilk yarıyı geçiremedik"
Piastri, Macaristan GP öncesinde düzenlenen basın toplantısında yeni güncellemeleri ve 2026 motor kurallarının getirdiği yapay zekâ/yazılım bağımlılığını değerlendirdi.
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images
Son iki yıldır Macaristan'da zafere ulaşan McLaren, Hungaroring hafta sonuna yeni güncelleme paketiyle geliyor. Basın toplantısında soruları yanıtlayan Oscar Piastri, hem takımın güncellemeden beklentilerini aktardı hem de 2026 güç ünitelerinin pilot kontrolünü nasıl kısıtladığına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
2026 kurallarıyla birlikte motor gücünün neredeyse yarısının elektrikten elde edildiğini belirten Piastri, yazılımların ve algoritmaların sürüş üzerindeki etkisinden şikâyet etti. Bir gazetecinin, "F1 aracı yerine eğitilmesi gereken bir yapay zekâ programını sürüyormuş gibi hissettiğiniz oluyor mu?" sorusuna içtenlikle yanıt veren genç pilot, durumu şu sözlerle özetledi: "Bazen evet, kesinlikle öyle hissettiriyor.”
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
“F1 aracı gibi dünyanın en hızlı araçlarından birini sürerken düzlüğün sonuna gelmeden gücün neredeyse yarısını kaybetmek, kabullenmesi zor bir durum.”
“Spa’da orta sektördeki birçok virajı batarya desteği olmadan, sadece içten yanmalı motoru kullanarak geçtik. Bazı virajları eksik güçle, bazılarını tam güçle dönmek çok garip bir his.”
“Motor haritalamasındaki küçük farklar ve kodların ne yaptığı tur zamanında devasa farklar yaratıyor. Sürücü olarak bizim buna müdahale etme şansımız veya kontrolümüz yok. Spa'da sırf bu kontrol edemediğimiz yazılımsal farklar yüzünden tur zamanlarında büyük kayıplar yaşanmıştı."
Sezonun ilk yarısını kendi adına ve takım adına değerlendiren Piastri, Macaristan'a getirdikleri güncellemelerin araç dengesini düzeltmesini umduğunu belirtti: "Geçen yılla kıyasladığımızda takım olarak istediğimiz ilk yarıyı geçiremedik.”
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Marc Fleury
“Benim açımdan da inişli çıkışlı anlar oldu. Araç, özellikle son birkaç yarışta sürmesi daha zor bir hale geldi.”
“Bu hafta sonu için birkaç güncellememiz var. Güncellemelerin simülasyondaki verilerle piste yansıması konusunda da iyi bir geçmişimiz var. Umarım bu yenilikler bizi ön sıralardaki mücadeleye biraz daha yaklaştırır."
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