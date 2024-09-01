Piastri: "Galibiyeti kaçırmak çok acı verici"

Oscar Piastri ikinci sıradan başladığı yarışta ilk turda liderliği takım arkadaşı Lando Norris'ten almıştı. Ancak onu ikinci sıradan takip eden Charles Leclerc, McLaren'ın iki pit-stop stratejisine karşılık tek pit-stop stratejisini uygulayarak Ferrari adına evinde galibiyeti aldı. Böylece Oscar Piastri yarışı ikinci sırada tamamladı.

Piastri yarıştan sonra yaptığı açıklamada,

“Acıtıyor. Yalan söylemeyeceğim, çok acıtıyor."

“Bugün pek çok şeyi doğru yaptım. Yarışa girerken strateji konusunda pek çok soru işareti vardı."

“İçinde bulunduğumuz durum ve lastiklerin durumu göz önüne alındığında, tek pit-stop yapmak çok riskli bir karar gibi görünüyordu ve sonuçta doğruydu."

“Hızımdan ve başardığım yarıştan çok ama çok mutluyum. Sadece ikinci bitirdiğinizde canınız acıyor.” dedi.

Piastri'ye tek pit-stop stratejisinin doğru olup olmadığı sorulduğunda şöyle cevapladı:

“Geriye dönüp baktığımda, evet. Ama herkes yarıştan sonra veya damalı bayrağın ardından efsane olur ve bugün maalesef biraz yanıldık, bunda benim de büyük payım var."

“Yarışı önde götürdüğümüz için kaybedecek çok şeyimiz vardı. Charles biraz farklı bir şey deneyebilirdi. Her halükarda yarışı üçüncü bitirecekti ve bugün doğru kumarı oynadı."

"Orta hamur lastikler tükeniyordu ve Red Bull'un sert hamurlarının başlangıçta oldukça kötü durumda olduğu görünüyordu. Benim ön sol lastiğim de oldukça fazla ufalanmıştı. Lastiklerin tekrar toparlanmasını beklemiyorduk ama toparlandılar. Acı verici."