Piastri: "Galibiyete rağmen performansımdan tam olarak mutlu değilim"

McLaren pilotu Oscar Piastri, pazar günü galibiyete ulaşmayı başardı ve kariyerindeki ilk F1 zaferini elde etmiş oldu.

Yarışın ardından hislerini şöyle açıkladı: "Kazanmak çok güzel!"

"Formula 1'de podyuma çıkmak her zaman güzeldir ama zirveye çıkmak daha da güzel, bu yüzden çok mutluyum."

"İlk hayalimin Formula 1'e girmek olduğunu söylemiştim. İkinci hayalim ise bir yarış kazanmaktı."

"Şimdi sadece kendim için değil, bunu başarmamda bana yardımcı olan herkes için mutlu ve gururluyum."

"Her şeyden önce ailemden bahsediyorum. Genç yaşta pek çok büyük karar vermek zorunda kaldım; F1 hayalime giden yolda Avustralya'dan ayrılmak zorunda kaldım. Bu kararların karşılığını aldığımız ve bunu gerçekleştirebildiğimiz için gurur duyuyorum!"

Katar sprint yarışı zaferine göre ne kadar farklı hissettiği sorusuna Piastri, "Çok farklı! O zaman biraz garip hissettiğimi hatırlıyorum."

"Bu bir zafer ama gerçek bir zafer değildi."

"Yarışı kazanmak sprinti kazanmaktan çok daha önemli bir şey."

"Artık bir kazanan olup olmadığım konusunda hiçbir soru ya da şüphe yok. Bu da tamamen farklı bir hissiyat."

"Fakat sonuçtan memnun olsam da performansımdan tam olarak memnun değilim. Hâlâ geliştirmek istediğim şeyler var."

"Bu hafta sonu pist üstü pozisyonu önemli bir rol oynadı, bu yüzden iyi başlangıç çok önemliydi. Fakat tempo olarak iyi değildik ve bunu çözmemiz gerekiyor." cevabını verdi.