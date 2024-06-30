Piastri: "Galibiyete bu kadar yakın olmak acı verici"

Oscar Piastri, Red Bull Ring'deki yarışa yedinci sıradan başlamıştı. Yarışın son birkaç turuna kadar McLaren pilotu podyumdan uzak görünüyordu ancak 64. turda gerçekleşen olay adeta yarışın kaderini değiştirdi.

Birkaç turdur liderlik için aralarında bir mücadele olan Max Verstappen-Lando Norris ikilisi, damalı bayrağa son 7 tur kala temas ettiler.

Bu temas sonucunda Verstappen'in lastiği patlarken, Norris yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Böylelikle galibiyet bu olaydan önce üçüncü olan Mercedes pilotu George Russell'a gitti, Oscar Piastri ise ikinci sıraya yerleşti.

Yarışın ardından konuşan Piastri, "Dünden itibaren çok fazla keşke ve belki var. F1'de sadece dördüncü podyumum olduğunu biliyorum ama kazanmaya çok yakındım, bu biraz acı verici."

"Ama gerçekten iyi puanlar elde ettik. Yarışın ikinci yarısında oldukça güçlü olduğumuzu düşünüyorum ve bir podyum daha kazandığım için mutluyum. Sadece bu kadar yakın olduğunuzda elinizden bir şey gelmediği için üzülürsünüz." dedi.

Bir sonraki yarış olan Britanya Grand Prix'sinden beklentileri sorulduğunda ise McLaren pilotu, şunları söyledi: "Bence gerçekten mücadelenin içindeyiz. Silverstone her zaman keyif aldığım bir pist, bu yüzden olacaklar için heyecanlıyım."