Prime'a abone ol
Formula 1 Abu Dabi GP
Haberler

Piastri: "Galibiyet zor olacak, hedef podyum"

McLaren pilotu Oscar Piastri, bugün Abu Dabi'de galibiyete ulaşmalarının zor olacağını düşünüyor.

Editör Ezel Tan
Güncelleme
Oscar Piastri, McLaren MCL60

Yarışa kısa bir süre kala konuşan Oscar Piastri, bugün rüzgarın işlerini zorlaştırabileceğini fakat hedefinin podyum olduğunu söyledi.

Piastri şöyle konuştu: "Bugün hava oldukça rüzgarlı, bu da işimizi biraz zorlaştırabilir."

"Bakalım akşama kadar rüzgar dinecek mi? Umarım çok güçlü olmaz."

"Elbette bugün podyum için mücadele etme niyetindeyiz. 3. sıradan başlıyorum, bu yüzden bu pozisyonda bitirmeye çalışacağım."

"Önceki 4 ya da 5 yarıştaki hızımız oldukça iyiydi ve umarım bugün de bunu devam ettirebiliriz."

"Sanırım Max Verstappen ve Red Bull yine bir adım önde olacaklar ama biz de iyi bir sonuç elde edebiliriz."

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Oscar Piastri, McLaren

Lando Norris de hedefinin podyum olduğunu açıkladı.

"Aracımız tüm hafta sonu hızlıydı ancak yarış temposunda durumun değişebileceğini göz ardı edemeyiz."

"Şu anda önümüzde cevaplarını henüz bilmediğimiz pek çok soru var ve tüm bunlar piste çıkınca netleşecek."

"Ancak iyi bir aracımız var, iyi bir ruh halindeyim ve eğlenceli bir gün geçirmemizi umuyorum."

"Elbette hedefimiz podyum ama asıl soru yarış tempomuzun nasıl olacağı."

"Bırakın Ferrari, Mercedes ya da Red Bull'u, kendi hızımızın bile ne kadar iyi olduğunu tam anlamıyla bilmiyoruz."

"Mesela Mercedes tüm hafta sonu hızlıydı ancak biz de geride değildik."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Abu Dabi GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Sonraki haber Hamilton: "Bugün elimden geleni yapacağım"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak!

Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak!

MotoGP

Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak! Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak!

Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı

Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı

MotoGP
Valensiya GP

Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı

Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı"

Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı"

Formula 1
Abu Dabi GP

Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı" Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı"

Son Haberler

Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak!

Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak!

MGP MotoGP

Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak! Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak!

Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek!

Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek!

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek! Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek!

Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı

Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı

MGP MotoGP
Valensiya GP

Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı

Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı"

Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı"

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı" Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol