Piastri: "Galibiyet zor olacak, hedef podyum"
McLaren pilotu Oscar Piastri, bugün Abu Dabi'de galibiyete ulaşmalarının zor olacağını düşünüyor.
Yarışa kısa bir süre kala konuşan Oscar Piastri, bugün rüzgarın işlerini zorlaştırabileceğini fakat hedefinin podyum olduğunu söyledi.
Piastri şöyle konuştu: "Bugün hava oldukça rüzgarlı, bu da işimizi biraz zorlaştırabilir."
"Bakalım akşama kadar rüzgar dinecek mi? Umarım çok güçlü olmaz."
"Elbette bugün podyum için mücadele etme niyetindeyiz. 3. sıradan başlıyorum, bu yüzden bu pozisyonda bitirmeye çalışacağım."
"Önceki 4 ya da 5 yarıştaki hızımız oldukça iyiydi ve umarım bugün de bunu devam ettirebiliriz."
"Sanırım Max Verstappen ve Red Bull yine bir adım önde olacaklar ama biz de iyi bir sonuç elde edebiliriz."
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Oscar Piastri, McLaren
Lando Norris de hedefinin podyum olduğunu açıkladı.
"Aracımız tüm hafta sonu hızlıydı ancak yarış temposunda durumun değişebileceğini göz ardı edemeyiz."
"Şu anda önümüzde cevaplarını henüz bilmediğimiz pek çok soru var ve tüm bunlar piste çıkınca netleşecek."
"Ancak iyi bir aracımız var, iyi bir ruh halindeyim ve eğlenceli bir gün geçirmemizi umuyorum."
"Elbette hedefimiz podyum ama asıl soru yarış tempomuzun nasıl olacağı."
"Bırakın Ferrari, Mercedes ya da Red Bull'u, kendi hızımızın bile ne kadar iyi olduğunu tam anlamıyla bilmiyoruz."
"Mesela Mercedes tüm hafta sonu hızlıydı ancak biz de geride değildik."
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