Piastri, galibiyet geçişini yapmak için yarış mühendisinin talimatına uymamış

Oscar Piastri, Formula 1'in Azerbaycan Grand Prix'sinde Charles Leclerc'e karşı kazandıran geçişinin, yarış mühendisinin yeni lastiklerini dikkatli kullanmasını istemesinin hemen ardından geldiğini söyledi.

Piastri, kendisine galibiyeti getiren hamlesini 51 turluk tek pit stoplu yarışın 20. turunda, tek pit stop sırasının hemen ardından yaptı. McLaren pilotu ile Leclerc, her ikisi için de cezalandırıcı bir sert lastik stintine dönüşen yarışın geri kalanında dişe diş bir mücadele verdiler.

Piastri, podyum seremonisinden önceki dinlenme odasında Leclerc'e karşı geç hamlesinin McLaren'in 1. viraj duvarına çarpmasıyla sonuçlanma ihtimalinin yarı yarıya olduğunu hissettiğini söyledi.

Daha sonra, yüksek riskli geçişinin neden 'şimdi ya da asla' gibi hissettirdiğini açıkladı ve aslında, yarış mühendisi Tom Stallard'ın ilk stintin başında orta lastiklerle yaptığından daha nazik bir şekilde lastikleri kullanması gerektiği yönündeki talimatına aykırı olduğunu kabul etti.

Piastri, "Pit stoptan sonra yarım bir fırsat gördüm ve bunu değerlendirmem gerektiğini biliyordum."

"[Zamanlama] bana yarışı kazandıran şey oldu. Yarış mühendisim için biraz üzüldüm çünkü ilk stintte bunu yapmaya çalıştım ve lastiklerimi tamamen pişirdim. Bu yüzden mühendisim telsize geldi ve 'bunu bir daha yapmayalım' dedi."

"Bir sonraki turda onu tamamen görmezden geldim ve iç tarafa daldım..."

Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, 1. pozisyon, Parc Ferme'de kutlama yapıyor Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"O noktada geride kalıp Charles'ın [lastik] bozulmasına uğramasını beklemenin asla gerçekleşmeyeceğini hissettim. O şekilde sadece ikinciliği garantileyeceğimizi düşündüm."

"Eğer bu fırsatı değerlendirmeseydim, sanırım bir daha asla böyle bir fırsat yakalayamayacaktım. Charles'ın hakkını yemeyelim, inanılmaz derecede adil davrandı. Sanırım belki de kaçış alanına doğru açılacağımı düşündü ama gerçekten virajı alabilmem beni çok şaşırttı."

"Yüksek riskli, yüksek sorumluluk gerektiren bir hamleydi ama yarışı kazanmak için yapmam gereken buydu." dedi.

Ancak Piastri'nin zaferi tek başına gerçekleşmedi, zira sonraki 30 küsur tur boyunca aynı virajda kendisini tekrar geçmeye çalışan Leclerc tarafından takip edildi ve Piastri sonlara doğru DRS menzilinden çıkmadan önce ustalıkla savunma yaptı.

Avustralyalı pilot, "Yarışta bu kadar uzun süre bu baskıya dayanmaya çalışmak inanılmaz derecede zordu."

"Liderliği ele geçirmek işin %40'ı diyelim, ama onu korumanın %60'ı olacağını biliyordum. Öne geçmeye çalışmak için lastikleri oldukça yoğun kullandığımı biliyordum. Bunun ilk stintte nasıl bir etkisi olduğunu biliyordum ve sadece temiz havanın önde kalmama yardımcı olacağını umuyordum."

"Muhtemelen biraz yardımcı oldu ama DRS ile çok fazla zaman kaybediyorsunuz, bu yüzden Charles'ı geride tutmaya çalışmak inanılmaz stresliydi. Tek bir hata bile yapamazdım. Birkaç tane yaptım ama Bakü gibi bir pistte düz bir şekilde sürüp hiç hata yapmamak imkansız."

"Bana pahalıya mal olacak kadar büyük olmadıkları için şanslıydım. Şu ana kadar çıkardığım en iyi yarışlardan biri olduğunu düşünüyorum." dedi.