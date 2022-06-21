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Formula 1 Haberler

Piastri, Fransa GP'nin ilk antrenman seansında Alpine ile piste çıkacak

Motorsport.com, Oscar Piastri'nin Alpine ile Fransa Grand Prix'sinin ilk seansında piste çıkacağını öğrendi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Piastri, Fransa GP'nin ilk antrenman seansında Alpine ile piste çıkacak
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Tüm takımlar bu yıl en az iki antrenman seansında çaylak bir ismi piste çıkarmak zorundalar. Bu yıl şimdiye kadar İspanya'da Williams Nyck de Vries'ı, Red Bull da Juri Vips'i piste çıkardı.

Alpine ise bu sezon Formula 1 hafta sonlarında yedek pilotu Oscar Piastri'yi piste çıkmayı planlıyor ve Motorsport.com'un kaynaklarına göre bunun için seçilen yarışlardan ilki Fransa Grand Prix'si olacak.

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Piastri'nin ne zaman cuma günü piste çıkacağı sorulduğunda, "Size bunun Silverstone olmayacağını söyleyebilirim fakat çok uzun sürmeyecek." yanıtını verdi.

Alpine, İngiltere'deki bir sonraki yarışa önemli güncellemeler getirmeyi planlıyor ve bu nedenle iki pilota da A522'de mümkün olduğunca zaman vermeyi tercih ediyor. Avusturya bunun için ideal bir yer olabilirdi ancak o hafta sonunda da sprint yarışı var ve sıralama turları öncesinde sürücüler tek bir antrenmana katılıyorlar.

Bundan ötürü de ellerinde yaz tatilinden önce sadece Fransa ve Macaristan kalıyor. Motorsport.com, bu kapsamda Alpine'in test için Paul Ricard'ı seçtiğini öğrendi.

Cuma günü Szafnauer, Piastri'nin gelecek yıl Formula 1'de yarışacağını doğruladı fakat bunun Alpine'le mi yoksa başka bir takımla mı olacağını açıklamadı.

2021 Formula 2 şampiyonunun Williams'a katılacağı söyleniyor ve  iddiaya göre bu, sezon bitmeden bile gerçekleşebilir. Uzun zamandır Nicholas Latifi'nin takımdan ayrılacağına dair söylentiler var.

Piastri geçen hafta Silverstone'de 2021 A521 ile piste çıkmıştı.

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team
Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team
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Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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