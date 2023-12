Piastri: "Formula 1'deki ilk yılım iyiydi fakat gelişmem gereken yerler var"

Avustralyalı sürücü, 2023 yılında Formula 1'e adım attı ve çaylak sezonunda iki podyum elde etmeyi başardı.

Gösterdiği güçlü performansla bir de sprint yarışı kazanan Piastri hakkında hemen hemen herkes pozitif yönde hemfikir.

FIA tarafından 2023 yılının da çaylağı seçilen Piastri, ilk sezonundan memnun olduğunu söyleid.

Avustralyalı pilot şöyle konuştu: "Yılın çaylağı seçildiğim için gururluyum."

"Elbette kendime yılın çaylağı olmaktan daha ciddi hedefler koymuştum ama yine de böyle bir takdir almak güzel."

"Kesinlikle, ilk sezonum fena değildi, ancak hâlâ yapmam gereken işler var. Yine de yılın ikinci yarısında neler yapabileceğimi göstermek için pek çok fırsatım oldu."

"Formula 1'deki ilk puanlarımı Melbourne'de, kendi ülkemde yarışırken aldım ve bu beni rahatlattı çünkü sezonun başlangıçta puan alabileceğimizden bile emin değildik."

"Bu yüzden Avustralya Grand Prix'sinde aldığım 8.'lik, özellikle de kendi ülkemde başardığım için çok önemli bir sonuçtu."

"Silverstone'da podyuma çıkmak için ilk gerçek şansımı yakaladım ve bunu kaçırdığımda 'bunun gibi başka fırsatlar da olacak mı?' diye düşündüm. Sonrasında Japonya'da üçüncü olunca çok mutlu oldum, ki bu da sezonun bir diğer önemli başarısıydı. Fakat bence yılın en iyi hafta sonu Katar Grand Prix'siydi."

"Cumartesi günkü sprint yarışını kazandım; evet bu bir ana yarış değil ama sonuçta bir yarış ve bundan ötürü çok mutluyum. Pazar günü ikinci olduktan sonra, mümkün olan en iyi sonuçları almayı başardığımız ilk hafta sonu olduğunu düşündüm."

Oscar, 2024 için tahminde bulunması istendiğinde, "Tahmin yapmaktan nefret ediyorum. Fakat umarım birden fazla kez galibiyet için mücadele etme şansımız olur. Umarım durum böyle olur." dedi.

Fotoğraf: FIA

Oscar Piastri, FIA Rookie Of the Year awarded by Ronan Morgan, FIA Drivers' Commission President