Piastri: "Ferrari'yi yenmemiz bizim adımıza sürpriz oldu"
Oscar Piastri, yarışı Ferrari pilotlarının önünde bitirmesini ‘olumlu bir sürpriz’ olarak tanımlarken, Barselona GP’den öğrendiklerini yarışta uyguladığını söyledi.
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Max Slovencik / Getty Images
Yarış boyunca Ferrari pilotlarıyla yakın bir mücadele içinde olan ve stratejinin de yardımıyla rakiplerini alt etmeyi başaran Oscar Piastri, yarışla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Dürüst olmak gerekirse Ferrari'yi yenmemiz bizim adımıza biraz sürpriz oldu. Stratejik kararlarımızın da verimli olduğunu düşünüyorum.”
“Tempomuz Ferrari’den biraz daha güçlüydü ama bu güç, Mercedes'i yakalamaya veya beklediğimizden çok daha hızlı olan Verstappen'e cevap vermeye kesinlikle yetmedi. O yüzden şu anki konumumuzu kabul ediyorum."
Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Son yarışlarda yaşadığı zorlukların ardından bu hafta sonu gösterdiği yükselişe değinen Avustralyalı pilot, takımla birlikte yaptıkları çalışmanın meyvesini topladıklarını söyledi: "Barselona ile kıyaslandığında benim için tamamen farklı bir yarıştı. Barcelona'nın neden o kadar zor geçtiğini anlamak için mühendisler ile çok fazla çalıştık.”
“Sanırım sorunu anladık ve bu hafta sonuna, özellikle de bugünkü yarışa çok daha farklı yaklaştık, aldığımız sonuç da bu sıkı çalışmanın bir kanıtı. Elde ettiğimiz verileri performansa dönüştürebildik ve bu bakımdan gerçekten çok mutluyum.”
“Tabii ki günün sonunda elinizde bir podyum yoksa her zaman biraz daha fazlasını istiyorsunuz ama bugün yapabileceğimizin en iyisi buydu.”
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Eric Le Galliot
“Ferrari'nin durumuna da şaşırdım; Barcelona'dan sonra burada çok güçlü olacaklarını düşünüyordum ama öyle olmadı. Bu bizim için iyi haber çünkü biz buraya çok fazla güncelleme getirmedik, onlarsa büyük bir paketle gelmişti.”
“Şimdi kendi güncellemelerimizi bir an önce piste çıkarmaya odaklanmalıyız."
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