Piastri: "Ferrari burada güçlü görünüyor"
Oscar Piastri, Belçika GP sıralama turlarının ardından ikinci en hızlı takım olmak için çekişen dört ayrı ekip olduğunu düşünüyor.
Avustralyalı sürücü, sıralama turlarında Lando Norris'i mağlup etmeyi başardı fakat İngiliz sürücünün tabanında önemli oranda hasar vardı.
Sonuç olarak ikili, pazar günkü yarışa beşinci ve yedinci sıralardan başlayacaklar
Sıralama turlarının ardından konuşan çaylak pilot, "Koşullar çok zor olmasına rağmen kendimi çok rahat hissettim."
"Sanırım bazı açılardan pistin kuruması ve normale yaklaşması benim için bir engele dönüştü çünkü burada bir F1 aracıyla kuru zeminde hiç tur atmadım."
"Dolayısıyla, fren noktaları ve bunun gibi şeyler zordu çünkü çizginin dışı çok ıslak olduğu için geç fren yapmak istemiyorsunuz, aksi takdirde her şey bitebiliyor."
"Maalesef birkaç hata yaptım ve daha fazlasını kazanma şansını kaçırdık. Yine de iyi bir sonuç aldık." dedi.
Piastri, Ferrari'nin güçlü olduğunu, dolayısıyla zor bir yarışacağını düşünüyor.
"Bence burası geçiş yapabileceğiniz bir pist ve bu da fark yaratıyor."
"Ne yapabileceğimizi göreceğiz."
"Önümüzde bir sıralama ve sprint daha var fakat kendimize güveniyoruz, bence hızımız ve aracımız gayet iyi bir seviyede."
"Özellikle Ferrari bu hafta sonu daha güçlü görünüyor, yani en iyi ikinci olmak için savaşan sadece iki takım değil, üç hatta dört takım var."
"Zor bir yarış olacak fakat elimizden geleni yapacağız ve fırsatlarımızı kullanmayı deneyeceğiz."
Oscar Piastri, McLaren MCL60
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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