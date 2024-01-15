Piastri: "F1'de gelişmenin anahtarı öfkelenmek değil, cevaplar bulmak"

F1'de yarışan daha karizmatik vatandaşlarından bazılarıyla karşılaştırıldığında, Avustralyalı çaylak Piastri geçen sezon medyaya karşı oldukça temkinli görünüyordu.

Piastri, aşırı paylaşımda bulunarak, kendini fazla küçümseyerek ya da rakip bir sürücüyle uzun süren bir laf dalaşına girerek pist dışı deneyimsizliğini ortaya koymak yerine, tamamen soğukkanlı görünüyordu.

Bazıları bu ölçülü yaklaşımın kişilik eksikliğine işaret ettiğini, Piastri'nin FIA F2 ve F3 şampiyonluklarında hatasız bir PR cilasına sahip olan son genç sürücü olduğunu düşünmüş olabilir.

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Ancak Autosport'a konuşan Piastri, duygusal bir iniş çıkış yaşadığını ancak bu nadir alevlenmeleri kapıların kapalı olduğu zamana sakladığını söylüyor.

Kendisine temkinli görünmesi ve nadiren çarpıcı sözler söylemesi konusunda yöneltilen bir soruya Piastri şöyle yanıt veriyor: "Çok özeleştirel olduğumu söyleyebilirim. Benim için, özellikle de kendini küçümsemenin, medya önünde kendini yok etmenin bir anlamı yok. Eğer bunu kendi başınıza yapmak istiyorsanız, yapabilirsiniz."

Piastri, kötü bir günün ardından kendini bir otel odasına kilitleyip, özellikle hüzünlü bir çalma listesinin sesini açıp hayıflanacak biri değil. Bunun yerine öfkesini çözüm bulmaya yönlendiriyor.

Piastri, "Benim için en önemli şey bazı şeylere cevap bulmaya çalışmak. Bazı zor seanslar, bazı zor yarışlar oldu. Ancak, sanırım radyomda da bunu dile getiriyorum, kontrol edemediğiniz şeyler için üzülmenin veya duygusallaşmanın bir anlamı yok."

Photo by: James Sutton / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren, poses for the 2023 McLaren team photo

"Kontrol edebildiğiniz şeyleri düzeltmeye çalışmak, onlar için üzülmekten çok daha iyidir. Bu yüzden, bu tür şeylerin üstesinden gelmeye ve zihnimi açık tutmaya çalışma yöntemim hep bu olmuştur." dedi.

Pek çok kişi Piastri'nin merdivenleri hızlı tırmanışını takip etmiş olsa da, diğerleri için Piastri esas olarak şu anda kötü şöhretli bir tweet nedeniyle radarlarına girmiş olacak.

Piastri, 2022 yazının çılgın sürücü piyasası sezonunun ortasında bir mesaj yayınladı: "Anladığım kadarıyla Alpine F1, benim onayım olmadan, bu öğleden sonra gelecek yıl onlar için yarışacağıma dair bir basın açıklaması yapmış. Bu yanlıştır ve Alpine ile 2023 yılı için bir sözleşme imzalamadım. Önümüzdeki yıl Alpine için yarışmayacağım."

Alpine, iki kez dünya şampiyonu olan Fernando Alonso'ya bir ya da iki yıllık uzatma teklif etme konusunda tereddüt ederken, Piastri'nin menajeri Mark Webber, öğrencisinin bir dönem daha kenarda oturması ya da Williams'a kiralanarak gridin arka sıralarına gönderilmesi ihtimalinden oldukça rahatsızdı.

Bu da McLaren ile bir anlaşma yapılmasına ve nihayetinde Piastri'nin Alpine'in 2023 için yarışacağı haberlerini kamuoyuna önünde durdurdu.

Enstone merkezli takımın duyurusunda Piastri'den bir alıntıya yer verilmemesi dikkat çekiciydi. Eski takım patronu Otmar Szafnauer'e genç pilotun iyi habere nasıl tepki verdiği sorulduğunda, görünüşe göre Piastri 'gülümsedi ve minnettar oldu' demişti. Sonunda, FIA Sözleşme Tanıma Kurulu McLaren'in lehine karar vermişti.

F1'e böylesine çalkantılı bir girişin ardından Piastri, bu olaydan sonra ilgi odağı olmaktan uzak kalmaktan mutlu olduğunu söylüyor: "Bu sporda çok yeniyim ve özellikle yılın ilk yarısında, F1'e girerken yeterince tartışma ve manşet yaşadığımı hissediyorum."

Photo by: Alpine Oscar Piastri, Alpine

"Artık kesinlikle bir şey yapmak için acele etmiyordum ve sadece sürüşümün konuşmasına izin vermeye çalışıyordum."

Piastri'nin Katar GP sprint yarışını kazanarak pistlere alışma süreci McLaren'in eski çaylağı Lewis Hamilton ile kıyaslansa da, pistleri öğrenme süreci biraz daha uzun sürdü.

Piastri, artan medya ilgisiyle başa çıkmayı öğrenmek, daha sosyal saatlerde uçuş rezervasyonu yapma ihtiyacı ve kariyerinin en yoğun yılları olacağının artık farkında olduğu bu dönemde daha az yorulmak için lojistiğini iyileştirmek için dokuz kez GP galibi Webber'in deneyimine gücendi.

Webber sık sık seanslardan hemen önce McLaren garajında görülüyor ya da mekanikerler piste akın ederken ve yarış startı yaklaşırken pist duvarına yaslanıyordu. Piastri'nin araca binmeden önce konuştuğu son kişilerden biri de Webber oluyordu.

Piastri, "Çoğunlukla tavsiyeler veriyor. Bazı açılardan onun öngörüleri benim öngörülerim oldu."

"Bu nedenle, özellikle yılın başında, benim aklıma bile gelmeyen sorularla geldiği pek çok durum oldu."

"Ondan gerçekten çok şey öğrenebilirsiniz, küçük ama faydalı olan bir deneyime sahip. Yaptığım her şey için hala çok keskin bir gözü var." dedi.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren, 1st position, with Mark Webber

McLaren, potansiyel taliplerini savuşturmak için Piastri'ye 2026 sonuna kadar Woking'de kalmasını sağlayacak yeni bir sözleşmeyle işini erkeden garantiye aldı.

Piastri, "Dürüst olmak gerekirse, bu daha çok takım açısından oldu. Zaten 2024 için sözleşmem olduğunu biliyordum. Ancak uzatma konusunun olabileceğinden bir yıl önce konuşulması herkes için hoş bir sürpriz oldu."

"Bizim için sözleşmeyi erken uzatmak hiç de zor olmadı. Takım etkileyici bir yolda ilerliyor, kendimi çok iyi karşılandığımı ve evimde gibi hissettiğimi söyleyebilirim. Bu yüzden iki taraf için de kolay bir karardı."

"Kesinlikle, bu kadar erken bitirmek için bizim tarafımızdan bir baskı yok. Ama zihninizi olduğundan daha uzun süre rahatlatmak kesinlikle güzel bir şey." dedi.