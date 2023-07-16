Piastri: "F1 takvimini yönetme konusunda duyarlı olmalıyız"

Formula 1 geçtiğimiz günlerde 2024 sezonu için 24 yarışlık bir takvimi onayladı.

Mevcut Concorde Anlaşması maksimum 25 yarış olarak belirlenmişken ve 2026 için bu rakamın daha da artırılması olasılığı varken, yarış hafta sonlarının miktarı son yıllarda çok konuşulan bir konu haline geldi.

McLaren'in çaylak pilotu Piastri, takvimin mevcut 24 yarışla sınırları zorladığından ve bunun ailesi olan çalışanlar için zor olacağından bahsetti.

Piastri, "Bu kesinlikle zorlu bir takvim."

"Bir spor dalı olarak mantıklı olmamız gerekiyor. Elbette elimden geldiğince yarışmaktan keyif alıyorum ama biliyorsunuz, bunu bir iş olarak yapan binlerce insan var ve zaten ailelerinden uzakta çok zaman geçiriyorlar, bu daha da artacak."

"Bence gelecekte takvimi çok fazla genişletmemek konusunda mantıklı olmalıyız."

"Ortalama olarak neredeyse her iki hafta sonunda bir yarışıyoruz. Önümüzdeki yıl Vegas, Katar ve Abu Dabi başta olmak üzere üst üste üç yarış zorlu olacak."

"Ama mantıklı olmamız gerekiyor. Bence tüm takımlar, ekiplerini sürdürülebilir bir şekilde yönetmenin yollarını buluyor; ancak bütçe sınırı bunu zorlaştırıyor."

"Spor olarak mantıklı olmamız gerekiyor. Bence bu yeni yerlere gitmek ve sporu daha iyi tanıtmak harika ama aşırıya kaçmamaya da dikkat etmeliyiz." dedi.

Sezon içi seyahatler ve yoğun programlamanın yanı sıra Piastri, Noel döneminde sezon dışı dönemin süresinin daralmasının, evde zaman geçirmek isteyenler üzerinde olumsuz bir etkisi olacağını söyledi.

Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, the rest of the field at the start Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Dürüst olmak gerekirse bunun ne kadar değişeceğini bilmiyorum."

"Bazı ödül törenleri ve diğer etkinliklerde zaten birkaç hafta kalıyoruz. Bu da herkes için biraz daha az izin anlamına geliyor ki en büyük endişem de bu. Ben yarışmaya başladığımda neye imza attığımı biliyordum ve zaten sekiz yıldır evimden uzaktaydım."

"Yani benim için çok fazla bir şey değişmiyor. Ama takımdaki diğer tüm insanların aileleri olduğu için bu çok zor bir hal alıyor."

Singapur ve Austin arasındaki üç haftalık ve Brezilya ve son yarış arasındaki iki haftalık aralar da Piastri'yi tam olarak ikna etmedi.

Piastri, "Sezonda bu araların olması muhtemelen iyi olacaktır."

"Ama aynı zamanda daha erken başlayıp daha geç bitiriyoruz. Yani Noel'deki süre muhtemelen biraz daha kısa. Sadece bir yerden alıp başka bir yere koyuyoruz. Takvimde üçlü yarışlar varken, bir yerine iki hafta sonu ya da üç hafta sonu tatil yapmak çoğu insan için daha iyi olacaktır."

"Tüm yarışlar arasında boşluklar olsa bile, Ocak ayının sonunda sezon öncesi testleri yaptığımız ve sezonu Noel'den bir hafta önce bitirdiğimiz bir aşamaya gelmek istediğimizi sanmıyorum."

"Gelecekte takvimi nasıl yöneteceğimiz konusunda dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.