Piastri, F1 için neden 81 numarayı seçtiğini açıkladı

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Şu anda Alpine'de yedek sürücü olan Avustralyalı, bu numarayı seçme sebebinin Avustralya'daki ilk karting yarışında yarıştığı numara olduğunu söyledi.

Racefans'e konuşan Piastri, "Kartingdeki ilk yarışım için bir numara seçmem gerekiyordu ve gittiğim araç dükkanında sadece 1 numara vardı. Ve bir veya iki basamaklı bir sayı olması gerekiyordu."

"1 numarayı seçemeyeceğim için 11 numarayı seçtim, yani aslında ilk birkaç yarışımda 11 numaraydım." dedi.

Karting merdivenini tırmandığında Piastri numarasını değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.

Piastri, "Sanırım Victoria eyalet şampiyonasıydı ve birisi çoktan 11 numara olarak katılmıştı. 81 numarayı seçmem için bana ne ilham oldu bilmiyorum ama ilk basamağı 8 ile değiştirdim." dedi.

Oscar Piastri, Alpine reserve driver, competes against young kart racers at Todd Road Karting Circuit Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Piastri, Avrupa'daki karting takımlarına katıldığında çeşitli farklı numaralar kullandı, ancak 2017'de her ikisinde de Arden takımıyla İngiliz Formula 4 ve Formula Renault Kuzey Avrupa Kupası'nda yarışırken 81 numaraya geri döndü.

Formula Renault Eurocup, Formula 3 ve Formula 2'de art arda şampiyonluklar kazanmaya devam etti. Tüm serilerde yarış numaraları takımların bir önceki yıl şampiyonluk sıralamasında bitirdiği sıraya göre belirlendi. Bu sistem, sürücülerin numaralarını seçmelerine izin verildiğinden beri 2014 yılına kadar F1'de de kullanıldı.

81 sayısı, Tony Benadies'in o zamanlar serinin bir parçası olan Indianapolis 500'de kullandığı 1957'den beri dünya şampiyonasında görülmedi. Indy 500'ün yanı sıra, sayı yalnızca başka bir yarışta kullanıldı. Maurice Trintignant'ın Simca'sı, Nürburgring'deki 1951 Almanya Grand Prix'sinde 81 numarayı taşıdı.

Piastri, 2023 F1 sezonunda McLaren ile ilk Grand Prix yarışı öncesinde bu sayının kullanılmasını resmi olarak talep etmek zorunda kalacak.

Piastri, "Başkası talep olmadığı sürece bu numarayı alacağım, ancak kimsenin olacağını sanmıyorum." dedi.