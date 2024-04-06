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Formula 1 Japonya GP

Piastri: "En iyi günüm değildi ama yarışta neler yapabileceğimize bakacağız"

Oscar Piastri, Japonya GP sıralama turlarındaki performansından memnun olmadığını açıkça dile getirirken; griddeki sıkı rekabetin yarışta da devam edeceğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Oscar Piastri, McLaren MCL38

Mark Sutton / Motorsport Images

Piastri, 3. sırayı elde eden takım arkadaşı Lando Norris'ten yaklaşık 0.2 saniye daha yavaş bir turla 6. sırayı elde etti.

Avustralyalı pilot, Degner ve Spoon virajlarını içeren ikinci sektörde yavaş kaldığını açıkladı.

Seansın ardından konuşan Piastri, "Q2'den itibaren araçta ritmi bulmak için benim için zor oldu. İkinci sektörde biraz zorlandım gibi görünüyor."

"Bence aracımızda kesinlikle düzeltmeye ya da daha iyi hale getirmeye çalıştığımız bazı şeyler var. Ancak Red Bull da dahil olmak üzere diğer takımlara baktığımda, seansın kolay olmadığını görüyorum. Yani bence herkes için zor bir seanstı. Bence araç hızlandıkça, lastikler daha fazla stres altına giriyor ve bu yüzden işler daha da zorlaşıyor."

"Açıkçası benim açımdan masada daha fazlası vardı. Suzuka bizim için oldukça güçlü bir pist gibi görünüyor ama Ferrari'nin ve Aston'un daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Bence sıkı bir rekabet var ve bunun yarın da devam etmesini bekliyorum."

"Sonuç olarak en iyi günüm değildi ama yarın neler yapabileceğimize bakacağız." dedi.

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