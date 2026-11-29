Formula 1 Katar GP

Piastri: “Elde edebileceğimiz en iyi sonuç üçüncülüktü”

Katar GP’yi podyumun son basamağında tamamlayan McLaren pilotu Oscar Piastri, özellikle son bölümde Max Verstappen’in baskısı altında stresli anlar yaşadığını söyledi.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 29 Kas 2026 17:45

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Katar Grand Prix’sinde iyi bir start alarak üçüncü sıraya yerleşen ve yarışı bu pozisyonda tamamlayan Oscar Piastri, Las Vegas’ın ardından yeniden podyuma çıktığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Pit çıkışında Kimi Antonelli ile mücadele etme fırsatı doğsa da Mercedes’in temposuna yaklaşamadıklarını belirten Piastri, yarışın ardından şöyle konuştu: "Kesinlikle elde edebileceğimiz en iyi sonuç üçüncülüktü.”

“Son bölüm oldukça stresli geçti. Orta hamur lastikler yaklaşık üç tur boyunca harika hissettirdi ama sonrasında Max yavaş yavaş bana yaklaşmaya başladı.”

“Bu sonuçtan çok memnunum, dediğim gibi çıkarabileceğimiz maksimum sonuç buydu ve yeniden podyuma dönmek güzel hissettiriyor.”

“İyi bir start aldım ama üçüncü sıraya yerleştikten sonra pozisyonumu geliştiremeyeceğimi anladım. Pit çıkışında Kimi’ye yaklaştım ancak bu akşam onlara meydan okuyabilecek kadar hızlı değildik."

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

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