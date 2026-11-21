Formula 1

Piastri: “Düzlüklerde beklediğimizden çok daha yavaştık”

Oscar Piastri, Las Vegas Grand Prix’si sıralama turlarında yaşadıkları sorunların başında doğru rüzgâr koridorunu yakalayamamanın geldiğini söyledi.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 21 Kas 2026 07:26

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Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Oscar Piastri, Las Vegas'ta Q2'yi memnun edici şekilde tamamlamasına rağmen Q3'te istediği turları atamadı. Sıralama turlarının son bölümünde doğru zamanda piste çıkmak ve önündeki araçtan yeterli ölçüde hava koridoru yakalamak büyük önem taşırken Avustralyalı pilot bu konuda istedikleri sonucu alamadıklarını belirtti.

Piastri, Q3'te yaşananları şöyle anlattı: “Q2'nin ardından oldukça memnundum ancak Q3 birkaç farklı nedenle biraz karmaşık geçti. Doğru hava koridorunu yakalamak çok önemli. Bunu başaramazsanız neredeyse piste çıkmanızın bile anlamı kalmıyor."

"Turun başlangıcında bile araçlar arasında enerji kullanımı açısından bazı farklılıklar olduğunu düşünüyorum. Bazı araçlar ilk viraja kadar ne kadar enerji kullandıklarına bağlı olarak turun ilerleyen bölümlerindeki düzlüklerde yarım saniyeye varan fark yaratabiliyor. Bu da düzlükte 0.3 ila 0.4 saniyelik bir zaman farkına dönüşebiliyor."

"Bunu doğru şekilde ayarlamak oldukça zor. İncelememiz gereken birkaç konu olduğunu ve bazı şeyleri daha iyi yapabileceğimizi düşünüyorum. Ancak kendi turlarım da biraz dağınıktı.”

Piastri'ye, sıralama turlarında lastikleri daha iyi hazırlamak için pistte daha uzun süre kalmak ile önde çıkarak hava koridoru avantajını kaybetmek arasındaki tercih de soruldu.

“Önde çıkmak zorundaysanız mükemmel bir lastik hazırlığı yapmanızın pek anlamı yok. Bence Ferrari bugün bunun en iyi örneğiydi. Yeterli bir hava koridoru yakalayamadılar ve Q2'de elendiler."

"Açıkçası ilk dört takımın herhangi biri de yeterli hava koridoru bulamadığı takdirde aynı durumla karşılaşabilirdi. Bu tür pistlerde ve bu araçlarla hava koridoru çok büyük önem taşıyor. Bir şekilde mevcut koşullara uyum sağlamak zorundasınız."

"Mükemmel bir lastik hazırlığıyla belki 0.1 ila 0.2 saniye kazanabilirsiniz. Ancak Kimi'ye bakın, son sektörde benden bir saniye daha hızlıydı. Lastiklerden ne kadar kazanç sağlarsanız sağlayın, düzlüklerde bunun çok daha fazlasını kaybediyorsunuz.”

Piastri'ye ayrıca McLaren'in Mercedes güç ünitesi kullanan diğer araçlara kıyasla yaşadığı hız kaybı soruldu.

“Bunu anlamak zor ve açıkçası bizi de şaşırttı. Bu kadar büyük bir sorun yaşayacağımızı beklemiyorduk. Monza'da durumumuz iyiydi. Bizim için garip olan nokta, özellikle Mercedes motoru kullanan diğer araçlarla karşılaştırıldığımızda bu farkın ortaya çıkması."

"Belki birçok takım yere basma kuvvetini azaltırken biz yeterince azaltmadık. Ancak antrenmanlarda aradaki fark oldukça büyüktü."

"Şu anda durumun hâlâ aynı olup olmadığını bilmiyorum. Ancak bir nedenden dolayı düzlüklerde kesinlikle oldukça yavaş görünüyoruz.”

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