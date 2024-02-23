Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Sezon öncesi testi

Piastri: "Düzenli olarak podyumda olmak istiyorsak daha fazlasını yapmalıyız"

Oscar Piastri, McLaren'ın düzenli olarak podyum mücadelesi vermek ve yarış kazanmaya başlamak için daha fazla çalışması gerektiğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Oscar Piastri, McLaren F1 Team

Oscar Piastri, McLaren F1 Team

Sam Bloxham / Motorsport Images

McLaren, 2023 sezonuna en kötü başlayan takımlar arasındaydı.

Ancak Woking merkezli takım sezon ilerledikçe performansında büyük bir gelişim yaşadı ve son yarışlarda düzenli podyuma çıkan bir takıma dönüştü.

Bahreyn sezon öncesi testlerinin son gününde aracı değerlendiren Piastri, yeni sezonda 2023 sonundaki performanslarını devam ettirmek için takımın daha fazla çalışması gerektiğini düşünüyor.

"Sorunsuz bir öğleden sonra geçirdik ve çok fazla tur attık. Üç gün öncesine göre kendimi daha rahat hissediyorum ama hâlâ yapmamız gereken işler var."

"Sanırım herkesin ne durumda olduğunu gelecek hafta göreceğiz ama iyi hissediyoruz."

"Red Bull herkesten bir adım önde, Ferrari de güçlü görünüyor. Aynı ölçüde değil ama şu anda en iyi ikinci takım olarak görünüyorlar."

"Yani yapacak biraz işimiz var ama başlamak için fena bir yerde değiliz. Sanırım ön tarafa doğru bir yerdeyiz, ancak düzenli olarak podyum mücadelesi vermeye ve yarış kazanmaya başlamak istiyorsak biraz daha fazlasını bulmamız gerekiyor."

"Kesinlikle 12 ay öncesine göre daha iyiyiz ama biraz daha çalışmamız gerekiyor. İçinde bulunduğumuz durumun tamamen beklenmedik bir durum olduğunu söyleyemem. İyimserdik ama yine de diğerlerinin neye sahip olduğunu asla tam olarak bilemeyiz."

"Ama bence çalışmak için iyi bir temelimiz var. Eğer geçen yılki gibi bir ilerleme kaydedebilirsek, umarım yılın ilerleyen zamanlarında podyum için mücadele edebiliriz."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Tsunoda: "Q3'e kalabilecek bir araca sahibiz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Ralf Schumacher'e göre Vettel F1'e dönebilir mi?

Ralf Schumacher'e göre Vettel F1'e dönebilir mi?

Formula 1
Sezon öncesi testi

Ralf Schumacher'e göre Vettel F1'e dönebilir mi? Ralf Schumacher'e göre Vettel F1'e dönebilir mi?

Leclerc: "Hamilton ile olası bir düet hakkında konuşacağım"

Leclerc: "Hamilton ile olası bir düet hakkında konuşacağım"

Formula 1
Sezon öncesi testi

Leclerc: "Hamilton ile olası bir düet hakkında konuşacağım" Leclerc: "Hamilton ile olası bir düet hakkında konuşacağım"

Gasly: "İlk yarış bizim için kolay olmayacak"

Gasly: "İlk yarış bizim için kolay olmayacak"

Formula 1
Sezon öncesi testi

Gasly: "İlk yarış bizim için kolay olmayacak" Gasly: "İlk yarış bizim için kolay olmayacak"

Son Haberler

Piero Ferrari: "Lewis iyi bir müşterimiz fabrikayı birkaç kez ziyaret etti"

Piero Ferrari: "Lewis iyi bir müşterimiz fabrikayı birkaç kez ziyaret etti"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Piero Ferrari: "Lewis iyi bir müşterimiz fabrikayı birkaç kez ziyaret etti" Piero Ferrari: "Lewis iyi bir müşterimiz fabrikayı birkaç kez ziyaret etti"

Alonso: "Sürücü piyasasında pazarlık için iyi bir konumdayım"

Alonso: "Sürücü piyasasında pazarlık için iyi bir konumdayım"

F1 Formula 1

Alonso: "Sürücü piyasasında pazarlık için iyi bir konumdayım" Alonso: "Sürücü piyasasında pazarlık için iyi bir konumdayım"

Bulega, yeni motosikletinde debriyaja alışamamış

Bulega, yeni motosikletinde debriyaja alışamamış

SBK World Superbike
Phillip Island

Bulega, yeni motosikletinde debriyaja alışamamış Bulega, yeni motosikletinde debriyaja alışamamış

Allison:"Red Bull garajına davet edilip soğutma sistemlerini görmek isterdim"

Allison:"Red Bull garajına davet edilip soğutma sistemlerini görmek isterdim"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Allison:"Red Bull garajına davet edilip soğutma sistemlerini görmek isterdim" Allison:"Red Bull garajına davet edilip soğutma sistemlerini görmek isterdim"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye