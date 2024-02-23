Piastri: "Düzenli olarak podyumda olmak istiyorsak daha fazlasını yapmalıyız"
Oscar Piastri, McLaren'ın düzenli olarak podyum mücadelesi vermek ve yarış kazanmaya başlamak için daha fazla çalışması gerektiğini düşünüyor.
Oscar Piastri, McLaren F1 Team
Sam Bloxham / Motorsport Images
McLaren, 2023 sezonuna en kötü başlayan takımlar arasındaydı.
Ancak Woking merkezli takım sezon ilerledikçe performansında büyük bir gelişim yaşadı ve son yarışlarda düzenli podyuma çıkan bir takıma dönüştü.
Bahreyn sezon öncesi testlerinin son gününde aracı değerlendiren Piastri, yeni sezonda 2023 sonundaki performanslarını devam ettirmek için takımın daha fazla çalışması gerektiğini düşünüyor.
"Sorunsuz bir öğleden sonra geçirdik ve çok fazla tur attık. Üç gün öncesine göre kendimi daha rahat hissediyorum ama hâlâ yapmamız gereken işler var."
"Sanırım herkesin ne durumda olduğunu gelecek hafta göreceğiz ama iyi hissediyoruz."
"Red Bull herkesten bir adım önde, Ferrari de güçlü görünüyor. Aynı ölçüde değil ama şu anda en iyi ikinci takım olarak görünüyorlar."
"Yani yapacak biraz işimiz var ama başlamak için fena bir yerde değiliz. Sanırım ön tarafa doğru bir yerdeyiz, ancak düzenli olarak podyum mücadelesi vermeye ve yarış kazanmaya başlamak istiyorsak biraz daha fazlasını bulmamız gerekiyor."
"Kesinlikle 12 ay öncesine göre daha iyiyiz ama biraz daha çalışmamız gerekiyor. İçinde bulunduğumuz durumun tamamen beklenmedik bir durum olduğunu söyleyemem. İyimserdik ama yine de diğerlerinin neye sahip olduğunu asla tam olarak bilemeyiz."
"Ama bence çalışmak için iyi bir temelimiz var. Eğer geçen yılki gibi bir ilerleme kaydedebilirsek, umarım yılın ilerleyen zamanlarında podyum için mücadele edebiliriz."
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